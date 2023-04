“ALO, PRENIJELA SI MI BAKTERIJU!” Maja na stubu srama nakon odnosa – Ljubavnik je optužio za polnu bolest!

Maja Marinković trenutno uživa u svojevrsnom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, sa kojim gotovo svakodnevno ima intimne odnose, a kojeg je inače preotela Anđeli Đuričić.

Prije Zvezdana, Maja je krevet dijelila sa Filipom Carem, a sada se TikTokom širi snimak svađe bivših ljubavnika na kojem Car optužuje Marinkovićevu da mu je prenijela bakteriju putem intimnog odnosa.

Maja se trudila da se pošto-poto opravda, te se “branila” time da joj je pao imunitet i da infekcija nije bila polna.

– Nema srednju školu, nema vozačku dozvolu. Ovaj nema ništa – govorila je u svađi Maja Caru.

– Nemam to ništa, ali sam imao polnu bakteriju od nje koju sam jedva izliječio. E to imam. To da okačim kao orden – vikao je Filip.

– To nije istina. Ja sam imala pad imuniteta. Tri dana problem – branila se Maja.

– Hvala bogu da sam polnu bakteriju izliječio antibioticima, kremama i čajevima. Ali od vojske i od svega imam bakteriju Maje Marinković – nastavljao je Car.

– Ti se služiš lažima – nije odustajala Maja, piše srbija danas.

