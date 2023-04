FILIP CAR NAPAO OVU ŽENU DA MU JE PRENIJELA POLNU BOLEST: Evo da li se IZLIJEČIO, ovo su DETALJI

Maja Marinković trenutno ima intimne odnose sa cimerom Zvezdanom Slavnićem kojeg je preotela od Anđele Đuričić, međutim, pre njega bila je u vezi sa Filipom Carem, sa kojim je takođe javno delila krevet.

Na društvenoj mreži TikTok počeo je da se širi snimak, bizarne svađe bivših ljubavnika, na kojem se čuje kako Car optužuje Maju da mu je prenela bakteriju putem intimnog odnosa. Marinkovićeva je pokušala da demantuje njegove tvrdnje, tako što je rekla da joj je samo bio pao imunitet.

– Nema srednju školu, nema vozačku dozvolu. Ovaj nema ništa – govorila je u svađi Maja Caru.

– Nemam to ništa, ali sam imao polnu bakteriju od nje koju sam jedva izlečio. E to imam. To da okačim kao orden – vikao je Filip.

“Ali sam imao polnu bakteriju od nje koju sam jedva izlečio. E to imam. To da okačim kao orden.

Da podsetimo, Maja Marinković prvi put je postala poznata javnosti kada je ušla u “Zadrugu 2”, nakon toga bila je učesnica svake naredne sezone popularnog rijaliti programa.

Maja je poznata po svojim ljubavnim vezama sa više muškaraca, ali i tučama kao i skandaloznim scenama koje je pravila.

Jedna od takvih je bila i ona kada je Filipa Cara grebala po očima.

– To nije istina. Ja sam imala pad imuniteta. Tri dana problem – branila se Maja.

– Hvala bogu da sam polnu bakteriju izlečio antibioticima, kremama i čajevima. Ali od vojske i od svega imam bakteriju Maje Marinković – nastavljao je Car.

– Ti se služiš lažima – nije odustajala Maja, prenosi espresso.

