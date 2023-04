POMIRIT ĆE SE SA ZVEZDANOM? Anđela priznala emocije prema Slavniću, pa oplela po Maji: “Rođenoj sestri bi ukrala dečka”

Marko Đedović noćas je ušao na imanje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktuelnije teme u Beloj kući. Jedna od njegovih sagovornica je bila Anđela Đuričić, piše Srbija danas.

– Rekla si da si neke stvari lagala u kući, a da ćeš ovdje da kažeš istinu. Moj utisak poznavajući tebe od prošle godine, nisu mi jasne tvoje reakcije. Imaš konflikt i rasprave sa Anom, šta se dešava sa Majom? Zašto ćutiš i zašto ti je neko drugi kriv, a nije ti Maja kriva? – pitao je Marko.

– Ana nikako ne može da bude kriva, ja to radim iz frustracije jer neću da se svađam sa Majom. Sad ću prvi put da kažem iskreno za Maju, ona mi je neko ko nema nikakvu težinu i da imam raspravu sa Majom bolje sa Valentinom da se raspravljam. Loži je da radi drugima nesreću, da krade muža, od dečka i drugarice, ona bi sestri rođenoj ukrala dečka. Jutro kad sam ušla u izolaciju rasprava mene i Zvezdana videlo se da se ni muškarca ne bojim, a ne Maje. Mislim kad bih sa njom ušla u raspravu da prvi put to ne bi izašlo dobro po Maju. Imam bijes, ako nastavi da me provocira bojim seda nećemo moći verbalno – rekla je Anđela.

– Šta znači čast ako ti neko uzme nekoga koga voliš, provocira te, a ti nemaš odogovor? – dodao je Marko Đedović.

– Nisam u poziciji jer sam Ani zamerala da je njena adresa Zvezdan i da ne treba mene da vređa. Ja za Maju imam toliko argumenata, a ona meni samo jedan. Ona je prva sa njegovom ženom sedela dva sata pre toga, ona joj posle poklonila kinder jaje. Meni je ona ispod svakog mogićeg nivoa, služi za s*ks kako se kome digne, niko neće da je uzima u vezu. Najboljoj drugarici je uzela dečka, čuvala joj decu, uništila tolike brakove, Janjuša prevarila sa Čorbom. Ja sam uradila šta sam uradila, ako ponovim onda sam Maja i to volim. Ani je govorila da joj je prijateljica, posle svega su one mene juče napale na sastanku. Čula sam da su se i njih dve posvađale, što je prirodno. Rekla je da joj je jedan od najtežih dana, naravno da jeste, a neće da prizna – govorila je Anđela.

– Gdje je nestala ta Anđela? Lično sam stekao utisak da Maji ne smiješ da kažeš, pa da pucaš po Ani. Kako se osjećaš u tim trenutcima i kako gušiš to u sebi, a da ne izgovoriš? – pitao je voditelj.

– Slažem se i malo sam izgubljena zadnjih dana. Naučila sam kroz vezu sa Zvezdanom da moram da ćutim da bi nama bilo bolje. Ja sam izgubljena skroz i ne mogu da vjerujem šta mi se desilo za sedam dana, treba mi vremena da dođem sebi – dodala je Đuričićeva.

– Djeluje kao da želiš njegovo sažaljenje. Da li želiš da budeš žrtva ili da prećutkuješ Maji? – pitao je Marko.

– Nikako ne želim, žrtve ne postoje ovdje. Najgora sam. Volim i dalje, ali sad osjećam bijes, ogorčenost, ljutnju, a prije svega veliko razočarenje. Nisam mislila u životu da ću ovoliko da se razočaram u nekoga. Najviše me je razočarala osoba sa kojom je to urađeno i razočaralo me je sve ispred izolacije. Naša rasprava mi je bila šamar realnosti. Nemam nijednu reč za njega – rekla je Anđela.

– Zamisli da sam Zvezdan, šta bih rekla? – pitao je voditelj.

– Gadi mi se, razočarao si me i nemam potrebu za razgovor. Zna stav o nekim stvarima, sve sam zaslužila, ali to ne posle svega. Skloni se od mene ako želiš sebi i meni dobro, a vidim da ne želi. Pravi mi frku, dobacuje mi, uzeo mi je vlažne maramice. Ja sam njemu sve dala da ne bi bilo problema, a pošto nije znao za šta da se uhvati rekao mi je: “Ne daš li mi posteljinu skinuću ti je sa kreveta”. On hoće komunikaciju, ja je odbijam – govorila je Đuričićev.

– Rekla si da si osjetila da se hladi od tebe, koji je to trenutak? – pitao je Marko Đedović.

– Jedna noć kad smo išli ka kući dogovarali smo se šta ćemo da radimo i rekla sam mu da neću da se tuširam, nego da prvo zajedno jedemo i bio je Uskrsm prošla nedelja. On je meni na to rekao: “Ma daj ajde, idi tuširaj se, hoću sam da jedem”. Tu sam već posmnjala. On je meni za Maju uvek govorio da gleda da spusti loptu i da ona nije normalna i da će da nas smara. Kad mi nije došla čestitka, baš je stao uz mene i to mi je mnogo značilo. Tad sam mislila da sam mnogo pogriješila jer je stao uz mene kad nemam podršku porodice. On mi je za dva dana totalno okenuo leđa i napravio preokret – pričala je Anđela.

– Je l’ si se pokajala što nisi otišla u izolaciju? – dodao je Marko Đedović.

– Ne. Mislim da bi se ovo svakako desilo. Možda ne u izolaciji, ali kroz kuću kad se posvađamo ili raskinemo. On meni nije dozvolio da idem u izolaciju jer je hteo svima da dokaže. Nisam se pokajala jer čovek meni nije ni dao da idem. Kad je on hteo ja sam došla da legnemo, dva ili tri puta. Ovo bi se svakako desilo. On je Ani to radio u braku, takav je i to voli. Nisam očekivala jer je nekog od 13 godina ostavio zbog mene, stvarno sam verovala. Ja sam htela dete da mu rodim i kad nismo bili zajedno, jer ga volim. Nije mi normalno da je ženu od 13 godine ostavio zbog mene da me prevari sa nekim kog svakog može da ima – rekla je Anđela.

– Da li bi se pomirila sa njim? – pitao je voditelj.

– Nikad, koliko god da ga volim. Prvi put ću da imam stav, nikada. Mogu da volim kao Boga, ali sad više volim sebe. Nikad se ne bih pomirila, koliko god da je bio veliki ulog. Ja sam to sad spoznala i nisam vjerovala da bi me prevario. Ja sam njemu slijepo vjerovala, sad sam shvatila da voli da ima ženu pored sebe i da voli da vara sa strane, a hoću da budem jedna jedina. Zaslužujem da mi se isto vrati. Koriste je samo za s**s, sa njom nikad u vezi nije bio. On nije ni svejstan šta će da ga dočeka sa takvom osobom. Ona sa Zvezdanom nije bila intimna jer joj je stalo nego da bi bila u prvoj temi. Ona se nema grama emocija, ona se sprda, a meni se život promijenio – govorila je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

