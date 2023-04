ANĐELA SE ISKASAPILA STAKLOM! K.v šikljala na sve strane – obezbjeđenje joj otimalo srču iz ruku!

Noćas je došlo do maratonske svađe između Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića koja je trajala satima. Anđela je zamerala Zvezdanu što razgovara sa bivšom suprugom Anom Ćurčić i što se njih dvoje svađaju već sto dana, a nikako da riješe problem.

Prebacila mu je da je zbog njega ostala bez podrške porodice. Zvezdan je odlučio da želi da raskine sa Anđelom, a njoj je ovo teško palo. Zadrugarka se satima gušila u suzama.

Anđela je ušla u crveno i počela je da lomi po imanju. Pala je u očaj i otišla je u radionicu i tamo je slomila staklo na vratima.

Anđela je prethodno prijetila da će nauditi sebi, pa je obezbjeđenje hitno reagovalo. Slavnićeva ljubavnica nije željela da pusti staklo koje je držala u rukama, pa su momci iz obezbjeđenja izbili iz ruke.

– Pusti me, molim te! Ne mogu! Pusti me na miru! Molim te me pusti, nisam dobro! Neće niko da me sasluša! Neće! Hoću da idem kući, nisam dobro! Neću više ništa da pričam – ponavljala je Anđela.

Međutim, Zvezdan nije reagovao na ovaj njen nervni slom, pa joj nije ni prišao dok je pravila haos.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

Kamera je snimila da je Anđela sebi nanijela jezive povrede dok je lomila staklo.

Na slici koja kruži društvenim mrežama vidi se da je Anđelina ruka potpuno kr,ava, sliku POGLEDAJTE OVDJE.

Facebook komentari