OTKRIVENO ŠTA SU PRIČALI U ŠTEKU BEZ BUBICA! Ana sve priznala – Zvezdan dao Ćurčićevoj jasna uputstva!

Ana Ćurčić i Zorica Marković osamile su se u kupatilu i komentarisale su njen odnos sa Zvezdanom Slavnićem, a onda se osvrnula i na tajni razgovor koji su obavili bez bubica.

– Onda je došao i probudio Maju iz sna. Pričali su nešto, ja je pitam: “Je l’ sve okej?”, kaže ona: “Jeste”. Iz mrtvog sna je probudio djevojku, bolest Zorice, bolest – rekla je Ana.

– I sunce ti je**m u pi**u – rekla je Zorica.

– On je tek sada skontao stvarno… A šta sam ti rekla?! Ćuti, ćuti, ćuti, ja ga znam i on je sada pukao. Zoko sve ti pričam istinu. Kad mi je rekao: “Ja ću sve da joj zabranim”, kao riječi i priču, nemoj meni pričati, znaš li ti kome pričaš. Ja kažem: “Ko god da je uz mene, šta to ima veze s tobom?”. Kad sam krenula ka tebi, rekao mi je: “Nemoj ni sa kim da se savjetuješ” – pričala je Ana.

– Svašta, kakva budala – rekla je Zorica.

– Rekla sam mu: “Samo istina, bitno je da ja budem dobro”. Nepovezano, nelogično priča. On je nesvjestan šta priča i šta izgovara. On totalno ne zna više ni šta priča, ni šta radi… On ti odmah manipulativno govori: “Daj mi odgovor” – nastavila je Ana.

– Nije dobro. Je l’ si mu rekla da ga (Aca Bulić) ne spominje? – rekla je Zorica.

– Da, molila ga, rekao je da neće. S tim što ja ne vjerujem na šta je on spreman. Kad sjednem i kažem: “Sram te bilo”, da ja ustanem nema – rekla je Ana.

– Zanijemiš, ne znaš šta ćeš da kažeš, pa izleti: “Sram te bilo” – rekla je Zorica.

– Ne mogu da vjerujem šta priča i koliko laže, na šta je sve spreman da sebe odbrani. Ali ta riječ: “Zagrli Anđelu”… Ali da ima savjest, ja sebe nazivam pravom majkom, a ako ti kažem da je trista puta gora u tom smislu, bolja, a gora, vjeruj mi da je tako… Najžalije bi mi bilo da je nju (Zvezdanovu majku) neko tako bolesnu, ima demenciju, neko izmanipulisao za ovo. Dolazimo sada na ono: “Kad sam smjela da ga pomenem?”, evo ti dokaza – rekla je Ana, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari