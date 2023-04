‘VELIKA SRAMOTA, NAROČITO ZA OCA!’ Marija Kulić podržala Anđeline roditelje, Zvezdan kipti od bijesa! ŽESTOKA SVAĐA!

Ja sam prošle godine bila u sličnom stanju sa Miljanom, mislim da joj namjerno nisu poslali da bi je najviše zaboljelo. Smatram da su oni kao roditelji koji dolaze iz takve sredine, toliko povrijeđeni njenom vulgarnošću. Htjeli su da i ona bude povrijeđena sa njihove strane, kao što je i ona njih povrijedila. Roditelji joj sigurno nisu dobro, kada im je kćerka uradila ovo, nisu očekivali. Predstavila se drugačije, oni su mnogo povrijeđeni. Lako je reći da si se zaljubila, ne može tako. Sve da je tako, mozak ti služi da razmišljaš o svojim postupcima. Da li je na pravom mjestu to uradila, nije. I od kuće kad sam gledala, to je za roditelje, naročito za oca, katastrofa. Bolje da ga je neko kofom go**na polio. To je velika sramota – govorila je Marija.

Šta misliš koliko su oni popustljiviji prema njoj šta se njoj desilo – kazao je Zvezdan.

Ali desilo se i njima – rekla je Marija.

Da li bi ti podržao svoju kćerku? – upitala je Marija.

I ti si svoju kćerku vezala, kako onda ovo komentarišeš i sad kao pričaš o roditeljima – kazao je Zvezdan.

Njih jako boli što je ona ovo uradila ovde, ljudi koji potiiču iz takve porodice – pričala je Marija.

Ako hoćeš dijete da spasiš, nećeš ga pustiti u Zadrugu – kazao je Zvezdan.

Anđela, šta misliš kako je njima bilo da te gledaju sve ovo vrijeme? – upitala je Ivana.

Mislim da je to bilo najgore za njih da gledaju, ako su htjeli da me kazne na ovaj način, mislim da to nije način. Znaju da sam ja na ove stvari osjetljiva. Znaju kakva sam, ovo ćitanje ne volim. Samo to nemojte, a oni su baš to uradili – kazala je Anđela, piše pink.rs.

