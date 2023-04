OVO NIJE OČEKIVALA – Maja Marinković dobila pismo od majke koja je napustila kao malu, naježit ćete se od ovih riječi!

Maja Marinković dobila je pismo od majke koja ju je napustila kada je bila mala.

Ona je pored tog pisma dobila i pismo od oca Radomira Marinkovića Takija, pa je oba pisma pročitala pred svima.

– Srećan Uskrs svima koji slave! Veliki pozdrav sa Slađu, Anu Ćurčić, Žanu i Mariju Kulića, Bojanića, Bilala i Ivan Marinkovića. One koje stalno pozdravljaš su i dalje uz tebe i i dalje te vole i čekaju te. Sine, samo hrabro i sama do kraja! Ne vjeruj nikome, puno te vole mama, deka, Leo i naravno tvoj Taki. Čak sam ti i cigarete kupio. Majo, sine, ti si Bog i batina, princeza tatina i mamina. Kad si sama, tad si najbolja. Budi uvijek tako lijepa, dotjerana i nasmijana. Dokaži ko je kraljica rijaltija, jer ti to najbolje znaš! Kupio sam ti sve što si tražila i troduplo više, od rođendana gas bez kočnica – pročitala je Maja.

– Taki, volim te najviše na svijetu! Poslušat ću te, naravno da ću biti sama do kraja. Ti znaš da sam ja tvoja princeza. Kakva sam bila prošlih sezona, ova ti je sada pjesma! Pozdrav i za moju mamu koju najviše volim – istakla je Marinkovićeva nakon čitanja Takijeve poruke, a voditelj Darko Tanasijević joj je zatim uručio i čestitku od majke koja je napustila Maju sa nepunih godinu dana.

– Jao… “Najljepše stvari neka ti se dese uz poruku Hristos vaskrse”, mama”. Moja mama je poprilično sažeta kada piše čestitke, vjerujem da je možda malo ljuta. Ona je dosta strožija od Takija, ali naravno da me voli najviše na svijetu. Taki je slab na mene… Pozdrav i za moju Tiću, nadam se da je sa Bandžijem sve okej – rekla je Maja koja je bila vidno šokirana, piše Alo.

Facebook komentari