“Sav sam u HEMATOMIMA, bio sam BRUTALNO PIJAN…” Rasvijetljen slučaj “GIPS”, stavili sve karte na sto!

Tokom sinoćne emisije Gledanje snimaka, imali smo priliku da vidimo kako Filip Car brine da li se Marko Janjušević – Janjuš povrijedio tokom pada i da li je nešto slomio. I pored toga što je njihovom prijateljstvu došao kraj, Filip je ipak bio vidno potresen, za sad već bivšeg prijatelja.

– Očekivao sam kad se otrezni da će biti ovako, mada je on tu počeo već da se trezni. Ja njega nisam vređao, nisam se ni zaletao niti bilo šta. Video sam da je popio, legao sam u krevet, rekao sam Mikici da neću više da dolazi do ovoga i onda je on ušao u sobu i eto, to je nastalo tada. Dan danas mi neće biti jasno zašto je on ovakav ovde, a kakav je napolju. Mi napolju se nismo nikad posvađali, mi smo 27 puta pili do kraja, ne može da se popije više. On nikad u gradu nije napravio problem, najiskrenije ti kažem, a pili smo po 20 flaša. Šta je njemu ovde u ovom prostoru, ne znam šta je. Ne mogu da objasnim, ja sam rekao da neću da ulazim i da ne potenciram na svađi – rekao je Janjuš.

– Ako tako piješ, napolju znaš da piješ, pij napolju. Ja ne znam kako on ovde dolazi do ovakvih situacija, ne samo sa mnom, nego znaš, sa svima. I bolje da se spusti lopta. Ja sad mogu da pričam neke druge stvari koje nisu tačne – rekao je Janjuš.

– Mislim da bilo ko da je bio u pitanju, da sam u neznanju, bilo bi mi žao. Ja nisam očekivao da će on pristupiti onako prema meni, ja znam da je on meni prvi rekao nešto – nadovezao se Car.

– Ne sećaš se ti šta je bilo uopšte – upitao je Janjuš.

– Ja znam da si u jednom momentu stao pored mene. Jesam bio brutalno pijan i umoran, danima sam bio neispavan i imam rupe od te noći. Kad sam izlazio znam da njega nisam direktno uvrijedio, nebitno kako je došlo do toga. Bilo mi je žao prvo što si slomio, drugo što sam bio bijesan i onda sam izbacio iz sebe koje nsiam trebao, koje su moje i njegove. Bilo mi je ne samo što sam ušli u konflikt. Sve mi se pomiješalo, baš mi nije bilo lako, nego ni zaspati, dočekati da li će doći ili ne. Sav sam u hematomima, nisam uopšte o sebi razmišljao, bilo bi mi bitno i da je neko drugi u pitanju, a pogotovo što je on. – rekao je Car, piše Srbija danas.

