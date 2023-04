Filip Car na meti je sukoba i u žiži okršaja od kada je kročio u Bijelu kuću, a izgleda da mu je sve dozlogrdilo, piše Srbija danas.

Naime, Car je rekao da želi da ide kući, pa se obratio produkciji:

– Ma idem kući, ne da mi se više! Neću više dolaziti ni u emisije, ni ništa. Ako će me pustiti neka me puste, ako će me mrcvariti, neka me drže do kraja – rekao je Car na putu ka izolaciju.

Facebook komentari