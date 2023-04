“MNOGO SAM POVRIJEĐEN!” Car progovorio o konfliktu sa Janjušem, pa iznio detalje iz spoljnog svijeta: “Mnogo sam bio pijan!”

Filip Car je gostovao u radio emisiji “Amnezija”, te je tom prilikom progovorio o odnosu i svađi sa Markom Janjuševićem, koja se desila rano jutros, prilikom koje je Janjušpao na pod te zadobio povrede, zbog kojih je izveden iz Zadruge, piše Srbija danas.

– Znam koliko teško to pada mojoj porodici, pun sam nekog gnjeva i bijesa, ali ovdje svi žele da me uvuku u kojekakve priče. Ja vidim da mene ovdje u kući ne voli. Ovdje ljudi gledaju jedni druge kao konkurenciju. Ja ulazim u neke bezazlene rasprave kao ovo sa Bilalom.

– Bolje je kad ti neko nešto kaže direktno u oči, bolje će ti objasniti – rekao je Osman.

– Čovjek je dobio bocu vina, dao ju je Anđeli i Zvezdanu, meni je nelogično da nije podijelio sa nama, koji se družimo sa njim. Meni to nije bilo nikako jasno, da nije dao ni Janjušu. Meni je to bilo čudno. Onda mi je Janjuš nešto dobacio i to je prelilo čašu. Ja sam znao da kad se napijem ulazim u konflikt sa njim. Bio sam mnogo pijan – govorio je Car.

– Vi se ipak gotivite i družili ste se, bez obzirao na ovu svađu – kazao je Osman.

– To je moja greška, ja sam čuo da je on i napolju svašta pričao o meni, a ja sam ga uvijek prihvatao kao svog druga, to mi je najveća greška. Tri godine ga poznajem nikad nisam vidio njegovo pravo lice. On kalkuliše, gore, dole, kupuj, prodaj, ja to ne volim. Koliko god je on meni drag, sa druge strane mi je neprirodno i gnusno. Samo sam čekao kada će se desiti ovaj momenat – pričao je Car.

– Uvijek nastavlja da radi neke stvare zbog kojih je prijateljstvo otišlo u ku**c. Rodni nije loš momak, ja znam kada neko ima zlu namjeru. Nisam mu zamjerio. Janjuš mi je pokazao nešto što drži u sebi već duže vrijeme. On meni neće oprostiti što sam ja u odnosu sa jednom osobom. Znam neke stvari, znam ga kao svoj džep. Svašta nešto sam rekao jutros u bijesu, ali stojim iza svega – nastavio je.

– Toliko sam povrijeđen zbog nekih stvari – kazao je Car-.

– Što se tiče Aleks, šta se tu dešava? – upitao je Osman.

– Imam i sa njom konflikte, ali vidim da me voli, mada očekujem tu njenu ljubav na još većem nivou. Nju isto svi živi provlače kroz neke priče. Dobra je prema meni – rekao je Car.

