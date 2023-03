OVO SU SVI ČEKALI! Evo šta je Biljana Dragojević rekla o Dejanovom priznanju da je promijenio vjeru: Znate šta…

Svi su čekali komentar Dejanove majke!

Nakon što je u medijima kao bomba odjeknula vest da je pobednik Zadruge 5 Dejan Dragojević zvanično priznao da je promenio veru i prešao u islam, portal Pink.rs stupio je u kontakt sa njegovom majkom Biljanom Dragojević koja je priznala da je iznenađena simnovljevom odlukom.

– Pa šta ja da vam kažem. On je punoletan, može da radi šta hoće. Znate šta, o vjeri se mnogo ne zna, zato svašta pišu, tako da… To je njegov izbor – rekla je ona.

Na pitanje, da li podržava Dejanovu odluku da iz pravoslavlja pređe u islam, obzirom da niko iz porodice to do sada nije uradio, Biljana navodi da je uz sina, ma šta on uradio u svom životu.

– Uvijek sam podržavala šta god da je bilo, šta god da se desi. Svako je uz svoje dijete – rekla je Dragojevićeva.

Govoreći o ostatku porodice Dragojević, kao i njihovim reakcijama na Dejanovu odluku, Biljana kaže da ne želi da govori u ime ostalih članova porodice.

– Ja sam malo bila iznenađena… Ja od njega nikada nisam tražila nikakva priznanja, meni je bitno da je on kući, da je sve okej… Potpuno mi je to sve bilo nebitno. Meni je važno i da funkcionišemo normalno. Ja nikakve promjene kod njega nisam primijetila, niti osjetim. Najnormalnije se ponaša, živimo normalno – rekla je Biljana za kraj, ističući da nije upoznata sa reakcijama porodice Mujić koja je pozdravila Dejanovo priznanje prelaska u islam, piše Pink.rs.

