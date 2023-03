ANA KORAĆ KONAČNO RAZOTKRILA SUPRUGA: Moj sin je isti otac

Ana je priznala da joj nespavanje ne pada teško budući da joj svaki proveden trenutak sa sinom mnogo znači i da se tako sve više upoznaju.

– Odlično se osjećam, baš onako kako sam i zamišljala, sretno, blagosloveno i ispunjeno. Roditeljstvo u ženi budi najvrjednija osjećanja. Moje srce, duša, kompletno biće je posvećeno sinu, koji je centar mog svijeta. A bebac je predobar, mio, sladak i malen. Upoznajemo se polako, obožavamo i slušamo, i ja njega i on mene. Što se nespavanja tiče, to su one slatke muke o kojima je i meni moja majka govorila. Sad je potpuno razumijem. Hvala bogu, sin je poslušan, spava lijepo i obaveze oko bebe, bilo danju ili noću, ne padaju mi teško. Čim se probudi, odmah reagujem i brzo ga uspavam. Prilagodili smo se, pa i ja spavam kad spava i beba. U međuvremenu završavam i ostale obaveze, ali beba mi je prioritet.

Da li ti neko pomaže oko sina ili sve sama postižeš?

-Samo kad je to neophodno. Ne mogu da kažem da nemam pomoć, ali sve obaveze oko sina završavam sama. Ne želim da se razdvajam od njega, već mu u svakom trenutku pružam ljubav i pažnju. Naravno, mama mi je uvijek najbolji savetnik i njena pomoć zlata je vrijedna.

Da li si se plašila prvog kupanja, da ti sin ne isklizne iz ruku, kao što mnoge mame imaju na početku strah?

-Imala sam sreću da sam to naučila od pravih profesionalaca, pa, samim tim, nisam imala strah. Sve sam brzo naučila. Obaveze oko sina nisu teške, naprotiv, uživam i dok ga kupam, prepovijam, oblačim. Svaki minut mi je zabavan, lijep, čaroban, baš kao i on.

Uključuje li se tata u obaveze prema sinu? Da li si ga naučila da mijenja pelene?

-Naravno! Tata je najvažnija figura. Sin je isti tata, presladak. Mi imamo naše rituale, naš mir i tempo. Uigrani smo oboje oko sina i vjerujte da savršeno funkcionišemo.

Pohvalila si se na Instagramu da te partner obasipa poklonima. Da li te svaki dan iznenadi nečim?

-Lijepo je kada pored sebe imate muškarca koji vam pričinjava zadovoljstvo stvarima koje svakoj ženi prijaju. Poznato je da volim plišane igračke, cvijeće, slatkiše. To su sitnice koje nas, žene, raznježe, pa sam željela da podijelim s ostalim damama. Naravno da ne dobijam poklone svakoga dana. Za mene su najvažniji pokloni ljubav, poštovanje, to je ono što dobijam svakoga dana i u čemu, kao žena i majka, uživam, piše Kurir.

