‘Sve u isto vrijeme’ dominirao Oscarima, Yeoh i Fraser najbolji glumci

Završena je 95. dodjela najprestižnije nagrade u svijetu filma u Americi i svijetu. Radi se o nagradi Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti Oscarima koji se održavaju u Dolby Theatru u Los Angelesu. Ovogodišnja dodjela Oscara bila je spoj tradicije i novih trendova. Organizatori, već preko ranije angažiranog voditelja Jimmyja Kimmela, nastojali su vratiti pretpandemijsko ozračje svečanosti, a ovo je bila prva dodjela nakon 2020. godine koja se priređivala na uobičajen način.

Nagrada se dodjeljivala u 23 kategorije, a najviše nominacija imao je film “Everything Everywhere All at Once”, odnosno, “Sve u isto vrijeme” Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, njih čak 11. Ovaj film osvojio je sedam zlatnih kipića i to za najbolje ostvarenje, najbolju glavnu žensku ulogu, redatelje, originalni scenarij, montažu i sporednu žensku ulogu i sporednu mušku ulogu. Radi se o znanstveno-fantastičnom indie filmu s obiteljskom tematikom. Po broju osvojenih Oscara istaknuo se i film “Na zapadu ništa novo”, odnosno “All Quiet On The Western Front” koji je osvojio četiri prestižne nagrade i to u kategorijama za najbolji dugometražni međunarodni film, najbolju filmsku fotografiju, najbolju scenografiju i originalni soundtrack.

Jedan od najvećih gubitnika ovogodišnjih Oscara je autobiografski film “Elvis” koji iako je imao čak osam nominacija nije osvojio niti jedan zlatni kipić.

Oscar za najbolju glavnu mušku ulogu pripao je Brendan Fraser za svoj rad na filmu “The Whale”, a najboljom ženskom glavnom ulogom proglašena je Michelle Yeoh iz filma “Everything Everywhere All At Once”. Po dva zlatna kipića dobili su Daniela Kwana and Daniela Scheinerta i to za najbolje redatelje i najbolji originalni scenarij filma “Everything Everywhere All At Once”.

Treba istaknuti i da su se u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu natjecale Rihanna i Lady Gaga, no nagrada je ipak otišla za pjesmu Naatu Naatu iz filma “RRR”. Lady Gaga ipak se pojavila na dodjeli, iako se prije šuškalo kako neće moći zbog rada na drugom filmu, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari