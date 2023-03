Maja na stubu srama: Optužila Marka da smrdi, da bi se zbližila sa Janjušem – Pušten klip koji je raskrinkao

Zadrugari su sinoć tokom emisije imali prilike da vide još jedan snimak, na kojem su razgovarali Maja Marinković, Mikica Bojanić i Marko Janjušević Janjuš, a Marinkovićeva je kod bivšeg momka došla da se žali na neprijatan mirisa u izolaciji, u kojoj spava ove nedjelje sa Markom DNK.

– Ti imaš sutlijaš u pi*ku, si*u li ti je*em – rekao je Marko uvrijeđeno.

– Ja sam bio u izolaciji i nisam ništa osjetio. Oni stalno idu u kupatilo, njih dvoje zajedno i sve je u redu – rekao je Janjuš.

– Ivane, moram da kažem da je Janjuš mene nazvao da vidim, tj osjetim, on je taj dan bio bolestan, a sada da li su to patike ili nešto drugo ne znam i Divna to zna – rekao je Mikica.

– Ima on problem sa nogama, vjerovatno je problem u obući – rekla je Divna.

– Meni je stvarno glupo, ali on ima problem – rekla je Maja.

– To nije istina jer sam ja bio tamo, ona to namjerno radi, a ja ti najbolje znam – rekao je Bilal.

– Ona sada pali vatru, mada ja se ne nerivram, jer znam istinu – rekao je Marko, piše Srbija danas.

