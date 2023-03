Na korak do raskida! Anđela uhodi Zvezdana po imanju, on postavio ultimatum: “Sad ćeš da šutiš, inače smo završili”

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić ušli su u raspravu zbog Bilala Brajlovića, a nakon toga Zvezdan joj je postavio ultimatum ukoliko želi da ostanu zajedno, piše Srbija Danas.

– Zvezdane, ajde vani – rekla je Anđela.

– To tako možeš kući sa svojima, sad ne da neću da pričam sa tobom, nego ne znam. Ne možemo da pričamo jer glumiš šmekerku. To da me vučeš za ruku, možeš da dobiješ ništa – govorio je Slavnić.

– Kakvo je to ponašanje? Je l’ ja tebe pravim neprijatne situacije ili ti meni? – pitala je Anđela.

– Tako ne možeš da pričaš sa mnom, jer ja ne pričam sa tobom tako. Bila si jako bezobrazna, trebao sam da te nap*šim k*rcem – nastavio je Slavnić.

– Ja sam kriva što ti stalno flertuješ – rekla je Anđela.

– Ja stalno flertujem? Sad ćemo da završimo. Sad ćeš da ćutiš i da budeš mala maca – pričao je on.

– Je l’ možeš da me saslušaš? – pitala je Anđela, a on je otišao.

Potom je Anđela nastavila da uhodi Zvezdana po imanju, a on joj je zaprijetio raskidom.

– Meni ovo nije smešno, videla bih kako bi se ti osećao da je dečko sa kojim sam povezivana – pričala je Anđela.

– Pusti me rijalitija, nemoj da počnem da se družim sa njom kako ja hoću – nastavio je Slavnić.

– Da li neko ima ispravnije ponašanje prema dečku nego ja? – pitala je Anđela.

– Ako ti je ovo neprijatna situacija, završićemo priču. Mene ne zanima da li ćeš ti da se uhvatiš za to. To je Miljan napravio problem. Pričaš budalaštine i gluposti – pričao je Zvezdan.

– Oko mene se ne potežu muškarci – dodala je Anđela.

– Ne potežu se jer im ja ne dam, a da je tako ja ne bih bio sa tobom. Nisam u raspoloženju, a ti nastavljaš i bezobrazna si. Budeš li još jednom rekla za Bilala dok si pored njega, još jednom tako izgovori i mi smo završili smo – pričao je Zvezdan.

– Rekla sam to u besu – rekla je Đuričićeva.

Zvezdan Slavnić, Anđela ĐuričićFoto: Youtube Printscreen/Zadruga Official

– Budeš li tako nešto izjavila mi smo završili priču, a mene boli k*rac šta si mislila. Bezobrazna si, ne možeš da radiš to. Je l’ ti se ne sviđa sa mnom da budeš? Ajde da se dogovorimo i da završimo priču. Je l’ ti se ne sviđa? Ako ti nešto ne valjda završamo istog momenta. Muvam druge ribe, ne sviđam ti se, a ja ne ležim sa tobom po 12 sati. Nemoj ništa da govoriš, ne možeš da završiš – besneo je Slavnić.

– Rekla sam zato što sam istrustrirana i besna i ne mogu da verujem šta slušam, lik mi se gadi. Nemoj da prebacuješ priču. Znaš da se borim da mi te stvari sve manje smetaju, a šala svaki dan. Borim se da steknem poverenje ponovo u tebe – pričao je on.

– Šta se boriš kad sam pored tebe 20 sati? Nemoj da se boriš. Nemoj da mi kreštiš jer ću da se sklanjam od tebe. Ne možeš da kreštiš, to moraš da shvatiš – rekao je on.

– Tebe ona iscrpljuje , a ne ja. Je l’ može nešto da mi zasmeta? – pitala je Anđela.

– Može, ali ne ovaj idiotizam i budalaština. Neću da ti se pravdam, ni da pričam. Budeš li ovako bezobrazna, završili smo. Razmisli da li hoćeš, ako ti se ne sviđa kažeš da ne možeš i oduvaš me – pričao je Slavnić.

– Borim se sa tim da imaš slobodu – rekla je Anđela.

– Bolje da raskinemo i nema problema. Ako još sekund ovako budeš nastavila – poručio je Slavnić.

– Neću pretnje, možeš gde si navikao – odbrusila je Anđela.

– Ma puca mi k*rac, tek ćeš da vidiš kako ću da se ponašam – govorio je Zvezdan.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

