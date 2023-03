“Ona je MONSTRUM, dovešće Miljanu do LUDNICE!” Zola udario na Mariju – najavio paklenu OSVETU!

Dušica Jakovljević je tokom emisije “Pitanja gledalaca” pročitala pitanje za Mariju Kulić.

– Marija, misliš li da će Miljana i Zola moći da ti oproste ovo što si im uradila?

– Ne razmišljam o tome, ne očekujem nikakav oproštaj. Samo sam pozvala Miljanu da vidi šta se dešava u diskoteci. Oni čak ne treba ni da se druže. Neka on nađe svoje društvo, ona svoje. Vidim da provode vreme zajedno, to mi se ne sviđa. Neću da se mešam, ne pričam joj ništa. Smatram da je i ona shvatila neke stvari, ona kaže da će ostati na druženju samo. Kaže da nema sa kim, pa neka bude i on. Neka bude tako. Ne smatram sebe krivom. Nijedna majka ne bi podržala vezu tu da je na mom mestu – istakla je Marija.

– Slažem se sa njenim mišljenjem, ja bih isto tako posavetovala svoju ćerku. Ona mi najbolje misli kao majka. Ja sam u afektu njoj sve pričala u apartmanu. Ja želim da se družim, ako želi i druga strana. Daću sve od sebe da razmišljam normalno i racionalno – rekla je Miljana.

– Meni je Marijino mišljenje nebitno, najnebitnija žena ovde. Bio sam bolestan, sklonila je lekove, od tada je monstrum – dodao je Zola.

– To nisu lekovi, to su vitamini – dobacila je Marija.

– Od tog trenutka je stranac u mom životu. A što se tiče ove situacije, mislim da je izgubila kredibilitet, počeli su ljudi da se sprdaju sa njom, ismevaju je, samo neće da kažu. Pre se sa poštovanjem slušala Marija Kulić, sad ne. Ljudi se gurkaju dok priča. Marija verovotna misli da Miljani želi najbolje, ali to je za Miljanu najgore. Veoma će je brzo dovesti do ludnice kad izađe odavde. Sa podržavanjem veze sa Bebicom i tih nekih stvari. Ubedila je Miljanu da je on najbolji za nju. Ja sam daleko od najboljeg, ali… Miljana je mene razočarala zabola mi je nož u leđa, ali pod uticajem Marije. Ja ne mislim da ima zlu nameru, ali sama sebe ubedi da je tako. Ludak ne zna da je lud, on misli da je sve što radi najpametnije – rekao je Zola.

– Ja nisam pala pod uticaj, svojim očima sam videla. Bolje da povredim, nego da budem povređena – istakla je Miljana.

– Čak i da sam uradio nešto, to nije razlog da odeš u krevet sa Bebicom odmah. Verovatno će se do kraja još desiti nešto, ali kad mi prođu emocije malo, kad budem krenuo da je gledam kao sprdnju. Malopre pozdravlja Bebicu, a ja je uhvatio za grudi, šta je to? Evo, obećavam brutalan s*ks sa Miljanom, to obećavam. Pozdrav za Bebicu – dodao je Zola, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari