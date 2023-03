“NE MOŽETE VI MENI NIŠTA” – Ana Ćurčić PRIJETI po kući: Saznala NOVE INFORMACIJE iz spoljašnjeg svijeta

Ana Ćuričić i Zorica Marković su blejale na njima poznatom mjestu u kupatilu hotela. Njih dvije su razgovarale o ponašanju Milice Veselinović i Zvezdana Slavnića:

Ona je saznala od di-džeja nove informacije.

– Situacija je bila, one pjesme koje su pjevali na Zadrugoviziji, ona njemu pjeva, i poslije toga ide kao naša pjesma, i on priče kao didžeju i kaže e ovo je moja, a ne ta koju je vezana za njega i Anđele – rekla je Ana.

– Ma nerealno. Ja juče kažem Milici za stolu da ne govori ono što sam čula. Oni su juče isplanirali sve. Ona je imala izlaganje, a poslije toga niko ništa nije rekao i onda sam ustala ja, krenem lijepo, a onda kada je krenuo bozobrazluk, on je prvi tražio riječ da ne bi ispalo da je to on isprovocirao. Vidim ja da on nije bijesan, ali da ne reaguje na neke stvari. Ja sam se potom obratila njemu i rekla mu Slavniću da li mi pričamo, ti si meni rekao da pričamo, i tada je bio tajac, njih boli k**ac i za tebe i za mene. Onda se nastavio haos oko kreveta, oni su odmah prekrenuli priču da sam ja rekla Milici da je monstrum i to je Mikica pokrenuo – rekla je Zorica.

– On je juče bio smoren za šankom a ja sam se sinoć baš lijepo provela, igrala, pjevala, uživala… Lijepo kaže Kijina majka, ne možete vi meni ništa – rekla je Ana.

-Ne mogu oni mene da je*u koliko ja mogu da trpim – reklja je Zorica, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari