MONSTRUOZNI DETALJI ODNOSA ZVEZDANA I ANE ZGROZILI JAVNOST! Iznijeli sav prljav veš, ona grca u suzama: Tukao si me i zlostavljao, patološki te se plašim!

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić su se našli oči u oči pa su jedno drugom sasuli sve u lice.

– Ja sam neko ko je Zvezdana voleo bezuslovno i žena sam koja mu je oprostila najgore stvari. Ja sam ga volela, on je kockao, išla sam sa njim na kocku, nikada ga u tome nisam podržala. Ja sam žena koja je sve izgubila što ima, to znači da moja deca i ja nemamo krov nad glavom, kao što nema ni on, on je u Zadrugu 6 ušao da nama obezbedi krov nad glavom. Oprostila sam mu sve batine u životu, sva psihička maltretiranja, sva zlostavljanja i tada sam ga volela i praštala, jako sam ga se plašila i jako ga se plašim. Čekala sam ga četiri godine najvernije na svetu, ništa mi nije bilo žao za njega da uradim, da li sam ja u nekim situacijama bila loša, izdala ga nikad nisam, prevarila ga nikad nisam, lagala sam za njega, ostala sam bez ičega na ovom svetu. Ako je igranje rijalitija i moje provociranje i moj dolazak ovde, vama da sam folirant, svima vama na čast. Neću iznosti mnoge stvari, ali mi mnogo teško pada jer ja nisam dugo dobijala poljubac za laku noć, ja sam radila, ja zarađivala, ja sam izdržavala, on je išao na puteve, radio je i prokockao je. Sve što je bilo, za te četiri godine smo kroz pisma jedno drugom oprostili, ispeglali i rekli da će biti bolje i kada je izašao iz zatvora 10 meseci je bilo, ne idealno, nego kako jedan muškarac treba da se ponaša normalno prema jednoj ženi. Dala sam mu podršku pored svega što mi je radio, iskrenu i verovala sam mu da će ceniti sve ono što smo prošli i ono što sam ja sa njim i zbog njega prošla. Ja sa njim mogu nasamo da obavim razgovor i da mu u lice kažem sve i kada kažem da ne želim da budem sa njim i da ne želim da mi bude prijatelj, zaista to mislim onog momenta kada sam u ovu kuću kročila – rekla je Ana kroz suze, a Zvezdan je imao potrebu da joj odgovori:

– Ona još uvek ne zna šta radi, ovo što je izgovorila nisu sve laži, neke su gnusne laži i sve to ja mogu da izgovorim za nju. Ja sam došao ovde po taj novac, došao bih i u sedmicu, jer bi bilo glupo da se nešto ne naplati. Nisam ni razmišljao o tome da ću da uzmem pare za sebe i da me boli du,e za sve. Ovo je jedna velika sramota što izgovara, čim ja znam sve drugarice i drugove njene dece, njeno dete je istetoviralo moje ime, ne postoji nijedno objašnjenje na svijetu da će to dijete to da uradi iz mržnje.

– Manipulatoru, moja deca su zavoljela Zvezdana, jer sam ja pričala koliko on mene voli, koliko ja njega volim. Moju djecu nije gajio Zvezdan Slavnić, već ja i moj bivši suprug – rekla je Ana.

– Ja sam se možda sada ogriješio o toj djeci, ali ranije ne. Ovo je patetika. ja sam joj objašnjavao šta i kako će da se desi, a ja ću biti loš nakon svega. Neka sam sve najgore, a sve što sam rekao se obistinilo u životu – dodao je Zvezdan.

– Ja tačno znam kako će ovo sad da ide, meni je ovo vrlo poznato. On ne može da shvati da je Ana ovdje došla, a da on mene više ne zanima. On zna da se ja njega plašim i patološki ga se plašim i svega je svestan. I krugovi i pljuvanja i šutiranja i prase, svega je on svjestan. Ovo je moja sramota što ovo javno priča. Mene on više ne zanima i prema njemu nemam dobru namjeru. Imao si samo mene, pi*ko jedno – rekla je Ana, pieš Raport.

