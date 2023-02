“NAĆI ĆE ME POSLIJE RIJALITIJA, ON TO NE PRAŠTA!” Ana pretrnula od STRAHA – plaši se da će joj Zvezdan NAUDITI

Ana Ćurčić priznala je Zorici Marković da je zabrinuta za svoju bezbjednost i da se plaši šta bi Zvezdan Slavnić mogao da joj uradi nakon rijalitija.

– Kad njemu stvarno bude loše, biće i tebi i biće ti kriv svako ko je rekao ružnu riječ za njega. Ima da eskalira na cijelu kuću – govorila je Žana.

– U pravu je – rekla je Zorica.

– Ja sam prije pet minuta rekla da ćuti danima i da će sad da krene da izmišlja i da priča manipulativno. Kad bih ja krenula na njega pun gas uništila bih mu život jer sam ja njemu već uništila život – pričala je Ana.

– Da li u dubine duše želiš stvarno da mu uništiš život? – pitala je Žana.

– Ja želim da spasim sebe, ali ne mogu da ga ne dotaknem… On će mene da nađe poslije rijalitija, rekla sam ti 1000 puta, sve sam ti rekla – dodala je Ana.

– Kako će da te nađe? Da li si luda? – pitala je Zorica.

– Us*ala sam se od straha. Znam da kad šuti nešto smjera, rekla sam ti. 100 puta mi je to radio da se ušuti i onda… Sad kreću prijetnje i manipulacije, znam ga. On shvata da ga direktno uništavam, a to ne prašta – plakala je Ana, piše Srbija danas.

