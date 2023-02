“KLOŠARU ALKO.OLIČARSKI, ŽIVIŠ NA ŽENIN RAČUN!” Maja izgorjela zbog Janjuševe ODLUKE – obrušila se na njega

Tokom emisije “Izbor potrčka” ovonedjeljni vođa, Marko Janjušević Janjuš, je riješio da se poigra sa zadrugarima, pa je u izolaciju poslao Marka DNK i Maju Marinković. Zadrugari su komentarisali ovu njegovu odluku. Maja je pobjesnila, pa je riješila da odbrusi bivšem dečku:

– Ne pada mi na pamet da rizikujem svoju bezbjednost, čovjek me drma dok spavam, skida mi jastuke sa glave, dobacuje mi. Ne pada mi na pamet da me neko uhodi u izolaciji, non stop mi s*ksualno dobacuje. Ja tolika budala nisam, mogu ovome da se popnem za vrat, pa da grebe na kapiju kao prije dvije godine. J*bem li te u usta klošarska – bjesnila je Maja.

– Je l’ si nekad pipnuo Maju kako ne treba? – pitala je Ivana Šopić.

– Ne – odgovorio je Marko kratko.

– Što se tiče izolacije očekujem da Maja održi svoju riječ i dokaže da neće biti ni sa kim do kraja rijalitija i da neće imati odnose u izolaciji, pa kad dođe ovdje da je svi pohvalimo kako nije bilo ništa – rekao je Janjuš.

– Da si doveo ženu u rijaliti vjerujem da bi se Marko poprimio zbog njihovog sličnog izgleda. Klošaru, što živiš na ženin račun – odbrusila je Maja.

– Ja ovdje doživljavam poniženje mačka Garfilda – rekao je Janjuš.

– Pa tako je, gledaj kako si ofucan, alko.oličaru jedan. Što me sa mužem nisi stavio? Prpa, a? Liječiš svoje komplekse na meni tri godine – nastavila je on

– Ne bih mogao da podnesem, ovako možda mogu – dodao je Janjuš.

– Sa Majine strane mi je ovo očekivana reakcija jer mislim da je nju strah same sebe i Marka. On je dobro obdaren i ako neko može da uradi, može on. Ne sjećam se da se ovako bunila ko god da je bio, uvijek je bila sigurna u sebe, a sad nije – pričao je Bilal.

– Što se tiče potrčaka, reći ću iskreno da se ne naljuti Maja, primijetio sam da je jedini penecilin za nju Marko DNK. Sa svima hoće da se svađa osim sa Markom, ugasi je kao lampu. Ja shvatam da je ljuta, ali ružno je da ovo radi, on je tu sa ženom. Nisam primjerio da on napastvuje žene, ponekad dobacuje. Marko ti možeš da povedeš ženu, a ona neki prijateljicu. Meni je dobar izbor, ali kad je Maja u pitanju ja bih birao Maju i Bilala jer mislim da imaju neraščišćena posla – pričao je Car.

– Šta se strvina alko.oličarska – dodala je Maja.

– On je htio da bocne Maju i nasmije sve nas, od Maje sve zavisi kako bude prihvatila – rekao je Mića.

– Pošto Slađa ima dečka, ja kao Majin drug mogu da joj kažem da ću otići da spavam sa njom u izolaciju i da se žrtvujem. Majo, ja to mogu da ti učinim – dodao je Mikica.

– Kad sam dobra sa Majom žao mi je da zbijam račun na njene šale. Ja mislim da je Janjuš to uradio kao Pecin veliki prijatelj i da bi joj oslobodio put do Divne – komentarisala je Sanja, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari