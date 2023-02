“ISPADA DA SE BORIŠ ZA NJEGA!” Razapeli Anu zbog odnosa prema Zvezdanu – osudili je zbog vrijeđanja Anđele

Tokom “Igre istine” Lepi Mića je postavio pitanje Mariji Kulić.

– Zašto si promijenila mišljenje po Ani? – pitao je on.

– Očekivala sam da gleda svoja posla i da zaradi novac za djecu i sebe, a mane se Anđele i Zvezdana. Nije mi se dopalo što je prvo udarila na Anđelu jer Anđela nije jedina, bila je djevojka zbog koje je plakala prije Anđele. Čula sam da si napolju o Zorici pričala drugu priču, to su dvostruki aršini. Ispada da si dvolična. Čula sam da komentarišeš da su Anđeli debele noge – govorila je Marija.

– Jesu, to mislim. Ima debele listove – poručila je Ana.

– To je njegov izbor. Za Anu mislim da je dobar čovjek, ali mi se njeno učešće ne sviđa. Car je rekao danas da je zove Zvezdan, kad mu je skidala temperaturu ona je rekla da je to bilo posljednje, šta će ti danas ono? Kakva igirica? On je rekao da te nije zvao, a ti plačeš – nastavila je Kulićka.

– Desilo se sve za intervjue. Ja sam mislila da je nešto zbog intervjua, što je jako važno i zato sam poverovala da je on. Da je bila neka druga situacija, ja bih rekla da dođe ako mu treba – dodala je Ana.

– Čula sam da su imali s*ks, a ti si ga pitala da li je istuširao kabinu. Meni se to ne sviđa. Šta god da si uradila po meni je pogrešno, ispada da se i dalje boriš za njega – rekla je Marija.

