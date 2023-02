OSAM SATI JE BILA VEZANA ZA RADIJATOR! Anina kuma iznijela STRAVIČNE DETALJE nasilja koje je Ćurčićeva doživjela od Zvezdana!

Nakon što je Zvezdan negirao Anine optužbe da ju je tukao, maltretirao i ukrao joj pare, Ćurčićeva se obratila u kameru svojim najbližim ljudima i dala im zeleno svijetlo da ispričaju sve što znaju o njenom i Slavnićevom odnosu.

Milena Kačavenda, Anina kuma je u emisiji “Magazin IN” otkrila do detalja kako je Zvezdan maltretirao Anu.

– On je nju tukao. Šta bi bilo sada kada bih ja gledaocima rekla da je ona osam sati bila vezana za radijator, da je vukao za kosu, da je on jeo keks na krevetu i pio mlijeko. Ovo je prvi put da sam to rekla javno – kazala je Milena u emisiji “Magazin In”.

Podsjetimo, krah braka Ane Ćurčić desio se kada ju je Zvezdan Slavnić prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ana je potom ušla u rijaliti kako bi ispričala istinu o njihovom braku, a ovaj ljubavni trougao ne prestaje da intrigira javnost iz dana u dan, piše Informer.

