“JA SAM JEDNA UNIŠTENA ŽENA!” Ana nastavila da kuka nad svojom sudbinom “POKRAO ME JE I PROKOCKAO PARE ZA STAN!”

Nakon emisije “Gledanje snimaka” kada je Ana Ćurčić doživjela pomračenje te iznijela dvije strašne detalje iz odnosa sa Zvezdanom Slavnićem, ona je nastavila da iznosi još prljavog veša, pa otkrila da je on nju pokrao, a taj novac prokockao, piše Srbija danas.

– Pogotovo što mi je rekao da mi se ne bi javio nikada, znači da bi me ostavio us**nu i pos**nu – rekla je Ana.

– Je l’ moguće da postoji tako nezahvalno, užas – rekla je Milica.

– Sad će vjerovatno da bude što si trpjela… Sve ću ja da objasnim, ja sam njega voljela, kockao se, išla sam sa njim na kocku, bilo mi je gotivno. To je bio problem, plus ovo što sam, znaš li ti koliko tu ima. Uzeo mi pare ispod jastuka od mog stana, potrošio, pa me probudio ujutru i plače zbog toga. Da ti ne pričam o ljubomori na moju djecu i psihofizičkom maltretiranju – rekla je Ana.

– Ljubomora na djecu? Fuj – rekla je Milica.

– Onda ja sedim kod kuće i gledam kako on viče da je zaštitnik žena. Mene zove deset drugarica i kaže: “Je l’ ovaj čovjek normalan?”. Gledaš i pitaš se je l’ ovaj čovjek normalan. Ja sam 2017. godine, prije nego što će da ode i da uradi posao, htela sam da ostavim zbog batina i zbog svega i on opet priča, ja opet nada, primirio se. Žene koje su maltretirane, znaju vrlo dobro šta je život sa manipulatorom. Sve te pare koje je donio, misliš da je kupio nešto? Na kocku je potrošio – rekla je Ana.

– A njegovo dijete – pitala je Šarmen.

– Šta njegovo dijete? Vidio je 20 puta u životu, treba spomenik da digne bivšoj ženi. Naravno da se spasila, a ona se moli Bogu da se ja spasim, to mi vjeruj. Ti mi pričaš o velikoj ljubavi, meriš temperaturu, divan si…On moju djecu nije gajio, nije školovao, hranio, to nije ni svom djetetu radio, a kamoli mojoj. To smo sve radili moj bivši suprug i ja. On priča da je alfa mužjak tako što ide u izolaciju i je*e. Zato sam 300 puta rekla, da se ja pomirim sa njim, plus da mi bude prijatelj? Ma vidi… Pošto je “bezuslovno mi veruj”, bilo je i “bezuslovno mi veruj što ulazim”. Bilo je ti si ljubav mog života, sve ću ti vratiti – rekla je Ana.

– Zato si ti pričala da si naivna – rekla je Milica.

– Ja sam bre jedna uništena žena – rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

