“TO JE MONSTRUOZNO, UZELA JE MOJE LIJEKOVE!” Marija oduzela TABLETE Zoli kada su mu bile najpotrebnije – OVO je razlog

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” jedno od pitanja je bilo upućeno Mariji Kulić.

– Otela si bolesnom čovjeku vitamine. Bebica te je podržao i rekao da Zola treba da crkne. Kako bi ti osjećala kada si molila ljude da nabave vitamine za Miljanu, da tebe niko nije podržao? Bravo Miljana za tvoj stav što se ovoga tiče – glasilo je pitanje.

– Vitamine su tražili kada je ona bila u bolnici u teškom stanju na samrti. Jedna žena ih je poslala iz Amerike i jedna iz Velike Britanije i hvala im na tome jer se radilo o njenom životu, ovo je običan virus. On gledaj koliki je, čim sam ja uzela kutiju, on je izašao i šetao po dvorištu. Vitamine smo mi donijeli od kuće i zamolila sam produkciju da nastavlja da joj nabavljaju jer je to njoj (Miljani) terapija. To nisu lijekovi, nego jako skupi vitamini, koji ovdje ne mogu da se nađu. Miljana ima svoje lijekove, on neka uzme svoje, pa nek ih koristi – rekla je Marija.

– To je mostruozno. Ona nije željela da mi omogući da popijem par vitamina da bi mi bilo loše. Žena je bez srama uzela moje lijekove – rekao je Zola.

– Mama neka ti kupi lijekove, Miljana ima svoje – rekla je Marija, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

