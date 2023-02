“NE ŽELIM VIŠE NIKAKVU KOMUNIKACIJU SA NJIM!” Šutnula Zvezdana, pa joj produkcija OMOGUĆILA OVO!

Ana Ćurčić je razgovarala sa Drvetom Mudrosti o tome kako se ona sada oseća, ali i o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem:

– Kako si Ana? – upitalo je Drvo.

– Bijesna sam na Zvezdana, ja samo sa Zoricom pričam o tim stvarima, ali sam mnogo bolje nego što sam bila. Probudio je bijes u meni jer je dozvolio da mi Anđela ono kaže, a ovamo je meni pričao jedno. Jako je ružno kako je meni ona pričala, a on je odreagovao kao to je tvoja borba pa ti vidi. To je jako ružno, on likuje na mnoge stvari koje se meni dešavaju. On ne pokazuje ljudskost prema meni – rekla je Ana.

– Kakav je po tvom mišljenju odnos njih dvoje – upitalo je Drvo misleći na Zvezdana i Anđelu.

– Pa ne znam, vidim samo kako ona brine o njemu, a on ima svoju armiju potrčaka, jedna ga hrani, jedna mu pere veš. Ja sam ovde pala sa Marsa, ne mešam se ni u jedne odnose više niti bilo šta komentrišem, njih ne gledam pogotovo. Meni je lično to sve mlaka voda – dodala je Ana.

– Misliš da tu nema ljubavi? – upitalo je Drvo.

– Ne znam, iskreno želim im sreću, ali sebi više sreće. Ja sa njim ne želim više nikakav kontakt, ne želim ga ni kao prijatelja nakon ovoga, a ovde ne želim odnos, deca mi nedostaju a to me remeti u svemu. Ovaj odnos mi sada sa njim odgovora. Povukla sam se, ali to nije dobro za mene, ali doći će mojih 5 minuta – rekla je Ana.

– Šta je bilo najljepše u vašem odnosu – pitalo je Drvo.

– Pa to je jako teško pitanje, ja se dugo nisam osjetila voljenom, bilo mi je lijepo kada je bio unutra, jer smo se dopisivali i bilo nam je lijepo, i kada je raspoložen. Ja ne znam odgovor na to pitanje… Bilo mi je lijepo kada je izašao iz zatvora, malo je tih trenutaka – priznala je Ana.

– Nadam se Ana da ćeš uspijeti da ojačaš – reklo je Drvo.

– Ja bih pjesmu Majli Sajrus, ako može molim te. Tajne nemam, ne znam gdje udaram – rekla je Ana, pa se zamislila.

– Tajanstvena osoba Bilala je Milica, moja rijaliti kćerka, i ona se njemu jako sviđa, ali mora da pazi da ne bude jedna u nizu sa njim. Njih dvoje se nisu poljubili ali idu ka tome – rekla je Ana.

– Prihvatit ću tvoju tajnu, dobit ćeš pejsmu – reklo je Drvo a onda ga je Ana zagrlila i napustila Rajski vrt, piše Srbija danas.

