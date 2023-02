KONAČNO OČI U OČI – Anđela obavila razgovor sa Anom: Ponizila Ćurčičevu “On je dotrčao do mene”

Anđela Đuričić prepričala je Ani Spasojević detalje njenog raskida, a potom i pomirenja sa Zvezdanom Slavnićem, te su iskoristile priliku da izvrijeđaju Anu Ćurčić.

– Tokom emisije su svi primijetili da se nešto sa mnom dešava. Plakala sam jer me je grebalo grlo, ali nije samo to bio razlog – rekla je Anđela.

Znam, želim da čujem šta je pravi razlog? – dodala je Ana.

– Kad je Matora tokom izlaganja rekla da postoji jedna stvar koja mi smeta, a govorim da nije tako, ja sam zaplakala. Ja sam rekla Zvezdanu da nije zaljubljen u mene, kao što sam ja u njega. Rekla sam mu da je sa mnom zato što se zavozao, ali da smatram da se nikada ne bi pomirio sa njom (Anom). Rekla sam da mislim već duže vrijeme da želi da bude u kratkim vezicama, a ne u ozbiljnom odnosu – rekla je Anđela.

– Je l’ ti imaš neki osjećaj u sebi da je tako? – upitala je Ana.

– Sad ću ti reći. Zvezdan je bio u šoku zbog moje izjave, a Ana se ubacila, rekla je: ”Plači, i ja sam plakala!” Onda je rekla: ”Ukoliko su ti takve emiocije, što ne pređeš preko toga?” Ja sam uzvrsatila, pitala sam je što ne oprosti Zvezdanu mene, ako je to lako. Činjenica je da smo joj mi to priredili, ali je stvar u tome što je to emitovano, pa sad ne može – rekla je Anđela.

– Glumi žrtvu, u pravu si – istakla je Ana.

– Ja se borim sa onim što je radio sa Aleks. Ja sam rekla da ne želim da budem sa njim, rasklinula sam. On je dotrčao kod mene, ja sam mu rekla da ga ne volim i da igram rijaliti sa njim. Kad sam shvatila šta sam rekla, bilo mi je žao – rekla je Anđela.

– Kako ste se pomirili? – upitala je Ana.

– Došao je nakon par minuta ponovo kod mene, rekao je da zna da ga volim. Ana, to je istina, iz dana u dan su moje emocije sve veće, ja sam rekla da. To je cijela priča – rekla je Anđela, piše Srbija danas.

