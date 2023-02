BOLI ME DU** DA LI ĆE ME RODITELJI VOLJETI! Anđeli PALA ROLETNA, Zvezdanu rekla sve u lice! Nikad nisi rekao: “Ovo je moja djevojka”

Ne mogu da ćutim, neću da te opterećujem. Ja to osjećam – plakala je Anđela.

Da li stvarno misliš da ti treba da ustaneš i to mi kažeš za crnim stolom – pitao je Zvezdan.

Evo meni je sada puklo grlo, ali sam ja p.kla i moram da kažem – rekla je Anđela.

Ti uvijek p.kneš, pa kažeš za crnim stolom – rekao je Zvezdan.

Sve si u pravu… Večeras sam vidjela da ti nije drago što idemo u sobu – ponavljala je Anđela.

Bilo koju djevojku bih volio da su stavili sa mnom, samo da budemo mi tamo, uživao bih tamo sedam dana sa tobom. Ako ti želiš sa nekim da budeš u životu, sa ovim stavom, nećeš biti- rekao je Zvezdan.

Zla sam, gorda sam, bezobrazna, odgovarat ću toliko drsko, da ne znam da li će roditelji da me vole, ali me boli du*e. Ne zanimaš me, samo sebe zanimam. Nikad, nikad nisi ustao za stolom i rekao: “Ovo je moja djevojka, ona ima pravo šta god hoće”. Nisi stao iza mene kao muškarac, nikada, to me toliko boli. Sve sam glumila, ovo na foteljama, mogla bi za Holivud da idem – plakala je Anđela.

Misliš da si zaje**na sada – pitao je Zvezdan.

Ne, nego ne mogu da se ljubim i imam keks na televiziji sa momkom kojim se ne sviđam. Ja volim starce, sve sam planski uradila, to je istina. Sad sam p.kla, ne biram trenutak. Ne mogu da trpim da sam u vezi sa nekim koga ne mogu da gledam – plakala je Anđela.

Što pričaš tako, što si bezobrazna – pitao je Slavnić.

Iskrena sam. Ja sad stojim pri tome da je to sto posto tako da nisi nikad stao iza mene. Više me ne zanimaš, dostigla sam svoj cilj, razvela sam te, možeš da ideš od jedne do druge – rekla je Đuričićeva, piše e-turneja.com.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari