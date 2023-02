Filip Car BRUTALNO PONIZIO Bilala – OVO NEĆE IZAĆI NA DOBRO! “Dečko hoće da me isprovocira ali…”

Marko Đedović, ugostio je Filipa Cara u Šiša baru i tom prilikom pretresao dešavanja u Bijeloj kući.

– Šta se dešava, ti i Aleks ste u mirnoj luci? – upitao je Marko.

– Jesmo, ja ne želim da se vraćam na staro. Zanemarit ćemo gluposti – rekao je Car, pa se osvrnuo na Bilalov nedavni ulazak.

– On je momak krenuo na sve na samom ulasku u Zadrugu. Jurio je priču, ali je on ludo zaljubljen u Maju, traži priču sa njom, ali opet njega je strah da uplovi opet sa njom. On je krenuo da vrijeđa sve, Aleksandra mu ništa nije uradila. Njemu je Maja digla cijenu. On je potom vrijeđao Anđelu, a to njegovo ponašanje je nerealno. Dečko je htio da me isprovocira, ali mu nije pošlo za rukom. Jedno je pričao a drugo radio, on je govorio kako svi ćute Zvezdanu, on će kao da kaže sve, pa je ućutao – istakao je Car.

– Ako ja svakom ustanem, neće biti dobro. Nije mi jasno kako se klinici ponašaju, ja bih njima prevrteo mozak. Tada bi se pojavoila prava lica. Zvezdan jeste prevario Anu, ali ja ne mogu zbog njega da snosim probleme – rekao je Car, pa se osvrnuo na Miljanu i Bebicu.

– Ona je upala u sranje. Meni ovo ne miriše na dobro, ona se zavozala sa Bebicom, meni je nje žao, ja nju gledam kao dijete. Ne zna ona šta radi, zavozala se sa njim, a ni on nije srdita, jer on zavisi od nje, a vidi da to nije to. Pitanje je dana kada će reći da ne voli Bebicu, nego Zolu ali neće provaliti to. Ne znam ja da li će to izaći na dobro – zaključio je Car, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u narednom video zapisu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari