POTVRDILA DA ULAZI! Večeras izbacivanje, ali i ONA dolazi da PREOKRENE šestu sezonu “Zadruge”

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić napravila je lajv na Instagram profilu, kako i sama kaže, totalno vanredno, jer je odlučila da otkrije da večeras stiže u Šimanovce i da će mnogi strepeti od njenog pojavljivanja.

Milena ističe da će večeras izneti sav prljav več o Zvezdanu Slavniću, a najviše joj je stalo do toga da svojoj drugarici i kumi Ani da vetar u leđa, koji joj je potreban. Deki zna za tebe, ali ne zna da smo zajedno. Opet vanredni lajv, bez najave, bez ičega. Čekamo malo da se popuni broj ljudi u lajvu, ja sedim s jednom lepoticom, koju sam upoznala, nisi ni fan, nego kako to da nazovemo. Ne volim da kažem fan, glupo je, ali došle smo da se upoznamo, pa možda budemo pravili zajednički posao zajedno. Sad ćete čuti novosti! Kuma nacionale! – započela je Milena.

– Želim da se zahvalim svima što se propratili lajv sa Acom, nadam se da imam pozitivne kritike, imam i loših, ali Bože moj… Mnogo sam razmišljala, došla sam do Ace, poznajemo se ceo život. Sinoć sam se nervirala kada je skidala temperaturu onom njenom hemoroidu, ja ću tražiti i bez Anine dozvole, to je jedini način da moja drugarica bude normalna i da se bori za prvo mesto, jer to i zaslužuje. Ja bih vas pozvala da se svi uključite na Pink, ja ću večeras biti gost kod voditeljke Dušice Jakovljević, čini mi se da emisija kreće u 23h. Neke stvari ćete čuti ekskluzivno, Aca Bulić mi je dao dozvolu da pričam njihovu duboku intimu. Ja živim za taj trenutak kada Ana bude pobedila. Ja želim da uđem, da se obračunam sa ljudima koji to zaslužuju, da dam podstrek Ani da krene dalje i da osvoji novac! Ja iznosim prljave detalje iz emotivnog života, koje je priredio jednog gospođetini, kada je bio slepac, ona je učinila sve za njega. Ja ću mu uzvratiti, kad moja drugarica ne zna.

