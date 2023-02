“SA VELIKOM TUGOM VAS OBAVJEŠTAVAM…” – Drama ispred Anđeline kuće u Đenovićima – otac zadrugarke SLOMLJEN

Anđela Đuričić, od omiljene smjerne djevojke, preko noći postala je najomraženija osoba u Bijeloj kući. Uzrok je turbulentna veza sa Zvezdanom Slavnićem, koji je javno ostavio suprugu Anu Ćurčić zbog nje. Anđela trenutno proživljava ljubavni brodolom praćen turbulentnim emocijama, piše Republika.

Lijepu Anđu iz Crne Gore javnost je upoznala u petoj sezoni rijalitija “Zadruga”. Ona je privukla veliku pažnju svojim ulaskom, i trenutno važi za jednu od najatraktivnijih učesnica. Porodica Anđele Đuričić već nedjeljama unazad je glavna tema u regionu. Zbog toga je ekipa domaćeg portala odlučila da posjeti njenu porodičnu kuću i proveri situaciju na terenu.

Komšije su rado porazgovarale sa ekipom na terenu. Prvi komšija govorio je da su svojevremeno Anđelini roditelji bili dobri i časni ljudi, ali da ih sada ne viđaju često na ulici, vjerovatno zbog blama koji im je priredila kćerka.

– Idealna, nije loša porodica. Svaki dan ih viđam. Ja živim blizu njih. Mnogo su dobri ljudi, ja ih znam.. Nju znam od kada je bila dijete, stvarno, mnogo dobra porodica. Njene bivše ne poznajem. Ne znam to zaista. Ne znam, to nije na meni. Kuća je oduvijek na prodaju. Ona ima brata, tu je i on sa njima. Ja njene roditelje nisam ništa pitao, nije mi bilo prijatno da pitam o tome – rekao je komšija koji je želeo da ostane anoniman, a potom je i među prvim komšinicama odlučila da progovori:

– Daleko bilo onakve kćerke, da najgorem neprijatelju ne poželiš onakvo ponašanje, derište malo i razmaženo. Meni je to katastrofa šta su joj roditelji dozvolili, ja to ni ne gledam, neću da se nervniram, tu devojku sam viđala, rasla je na ulici ovde, družila se sa svima, šta joj se desilo, kakvi su to demoni u njoj, da je Bog sačuva. Njena porodica valjda tek sada vidi kakvu su kćerku dobili. Ja ću da vam kažem nešto, sad svi krive kao rijaliti je to napravio od nje, pa ne može, ona je to bila i prije, samo je sada to pokazala pred kamerama. Ne može da cijeli život ona nešto glumi i onda sad odjednom zbog rijalitija se promijenila. Blam, ona treba da bude pametna i da se ne vraća ovdje poslije završetka, nego da ostane u Beogradu, dok ova bruka i sramota ne prođe – glasio je komentar ove žene.

Nakon nekog vremena, pojavio se i Anđelin otac ispred kuće i počeo da urla iz sveg glasa. On je zbog kćerkinog ponašanja potpuno doživio pomračenje i počeo da urla, prijeti i vrijeđa najstrašnije. Hvatao se za glavu, a u očima je moglo da mu se vidi bijes, dok mu je sram i crvenilo izbijalo po licu – prenijeli su sa terena.

Mnogi su prokomentarisali da je njegovo ponašanje identičan histerični obrazac koji njegov kćerka praktikuje. Reporteri su iz akademskih razloga odlučili da ne prenesu izjavu zadrugarkinog oca.

– “Porodica Djuričić je izuzetno poštovana. Niste mogli čuti i snimiti ništa sem ono najbolje što jedna porodica posjeduje. A ako krenete sa lažima, osjetit ćete. Sa velikom tugom vas obaveštavam da ste se žestoko prevarili. Nevaspitani idioti koji mislite da ste popili svu pamet ovog svijeta. Sram vas bilo! Fuj, ljigavci ljigavi”, “Bravo što polako sve izlazi na videlo, bravo”, “Anđela se zna iz kakve je porodice, a daj da vidimo oni koji je pljuju iz kakve su” – glase komentari uz video koji se može naći na društvenoj mreži.

