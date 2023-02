KRAJ JE, VIŠE IH NEĆEMO GLEDATI! Usred živog programa iznijeli SAOPŠTENJE U ZADRUZI – mnoge je slomilo…

Još jedan par “Zadruge” rešio je da stavi tačku na svoj odnos. Tokom gostovanja u radio emisiji “Delegati”, Anastasija Stanojević Palčica i Marko Petrušević Petrući saopštili su svoju odluku da raskinu.

Učesnici su ostali šokirani kada su ih obavestili da je kraj i da ih više nećemo gledati.Kako su sami naveli, oni raskidaju i neće više biti zajedno.

– Kako ste? Niste u dobrom odnosu? – upitao je Car.

– On stalno to govori. Loše mi je, loše sam! Želim da idem kući. Uvek u emisijama to kaže. Što si onda sa mnom toliko ako ti je loše – bila je besna Palčica na njega.

– Neću više da je vidim, za mene je mrtva. Ma neću više majke mi, nemam obraza za to – bio je izričit Petrući.

– Zanemario je momenat kad me je bacio na pod, pa sam ja povredila svoja leđa – rekla je besno ona, a ceo njihov sukob poslušajte u videu.

