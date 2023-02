“TO BI ZNAČILO DA JE BEBA PRODATA!” Ana nije dobila dijete da ga SAHRANI, NEMA UMRLICE, ovo su svi detalji POROĐAJA

Milena nam je u emisiji rekla da je to dete začeto sa Acom Bulićem, njenom velikom ljubavlju pre Zvezdana Slavnića, te da postoji dokaz da se Ana porodila, ali da ne postoji umrlica bebe, kao i da Ćurčićeva nije dobila svoje dete da ga sahrani, te navela i sumnju da je dete, po njenim rečima, možda prodato.

– Prava istina koju ja znam, zaista, mi smo tada bile mlade, ona je bila u vezi sa Acom Bulićem, žali Bože što ih je život razdvojio, to je bila jedna strašna ljubav. Desilo se šta se desilo, ona je bebu izgubila, bilo je neko drugo vreme, danas to ne bi moglo da se desi, nisu dobili bebu da sahrane, nisu dobili nikakav smrtovni list, čak svoju bebu nije ni videla – rekla nam je Milena u emisiji “Između dve vatre”.Ani je to čitav život ostala rak rana, kada biste znali Anu kao roditleja, onda bi vam sve bilo jasnije, puno smo pričale o tome, mislim da joj je to ostala neka duboka trauma, jer nije slučajno, znate ono kažu “žena ima instikt”, ona nikad nije prestala da veruje da je živo, Zvezdan je tu temu, to nije bila tema o kojoj sme da se govori – nastavila je Kačavenda, te dodala:

Ona je izgubila bebu u 19 godina, da li je bio kraj 8. početak 9. meseca, sve žene koje su rađale, znaju da posle 6. meseca šanse su velike, da se dete rodi, posle prve polovine osmog meseca, pluća su formirana, šanse da dete živi su stopostotne, u to vreme je bilo tako, ja sam žena, koja je rađala u ta neka vremena, gde ti malter pada na glavu, konca nema da te ušiju, druga su vremena zaista bila. Mislim da ona negde duboko oseća da to dete negde postoji – nastavila jeMilena i zaključila:

– Ukoliko je to dete živo, što bi lepo bilo da jeste, pošto je to rađanje deteta prikriveno, onda bi po meni značilo, možda je teška reč, ali da je prodato. Jer ako nema mesta gde je dete sahranjeno, ako dete nikada u ruke nije uzela ni živo ni mrtvo, nema dokaza. Jedino postoji zabeležen dokaz da se ona porodila – rekla nam je Anina kuma ekskluzivno u emisiji “Između dve vatre”.

