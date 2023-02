“DOVELA SAM MU BOLESNU MAJKU U POSJETU, ON JE HTIO DA ME OSTAVI” – Ana ne može da dođe sebi, Zvezdan je UNIŠTIO

Ana Ćurčić je nakon još jedne svađe sa Zvezdanom Slavnićem došla sa Zoricom Marković u pab “Prijatelji”, te joj je tom prilikom prenijela šta je pričala sa bivšim suprugom, piše Srbija danas.

– Htio je da me ostavi jer sam je tako bolesnu (Zvezdanovu majku prim. aut.) stavila u avion kod njega u posjetu. Ja kažem da on to meni nikada nije izgovorio, lerao me je tri godine. I ja ga pitam što mi to nije rekao, on mi kaže da je jedva čekao da pobjegne od mene, ničim pokazano – rekla je Ana.

– Što ti je zamjerio što si njegovu majku dovela da ga vidi – pitala je Zorica.

– Zato što je bolesna, ja nisam mogla više bolesti i hospitalizacije. Zato što sam je dovela takvu – rekla je Ana.

– Ispunila si njenu želju – rekla je Zorica.

Ana je nakon ovoga sjela u fotelju, a Zorica je sjela preko puta nje, te je Ćurčićeva počela da plače.

– Ne bih se ja tu mnogo Anči sekirala – rekla je Zorica.

– Ej, da ti meni izgovoriš da si me radio na foru tri godine – počela je Ana da plače.

– Ma šta plačeš sada? Gledaj da se onoj djeci vratiš živa i zdrava. Izbacuj iz sebe, ja sam spremna i da ne spavam – rekla je Zorica.

– Zoko, ja sam njemu bila kasica prasica i sigurna luka. To je tako surovo! O kom poštovanju priča on? Ma koja nemoć, on mene nije ni volio, znaš koja je ovo obmana – rekla je Ana.

– Ovdje je urađeno, o tome i treba ovdje da se priča. Ja njega sve manje i manje razumijem, ja sam u šoku. Očigledno je sve bila zabluda – rekla je Zorica.

Sa moje strane ne. Nije to zabluda, to je obmana…To je bila druga godina robije, prošlo je još dijve godine. Ovdje će mi se sve kockice sklopiti. On misli da sam ja spremna da iznesem sve. Ali, odgovor, šta bi bilo da se ovo nije desilo? On meni kaže, kao u fazonu, životario bi – rekla je Ana.

– I ja se pitam da li je ovo moguće, draga Ana. Bolje je što si došla, da se suočiš sa svim tim. Svakako bi i kod kuće, borila se i radila, gledala gluposti. Svaki dan saznaješ nešto gdje te šokira. Da li je tako ili nije? On to najbolje zna, neka ga služi na čast. Pomoći ćeš sebi, a on ti tim izjavama, ja mislim, jako pomaže. Nije to kraj, po meni će tu biti svašta, a iz kog razloga će on to reći… – rekla je Zorica.

– Kaže, došla si i lažeš. Pa to ti pričam, ispričala sam ti – rekla je Ana.

– Mnoge stvari ne smijem i ja da iznosim, iako je bilo davno, ali odnijet ću to sa sobom u grob, jer da vratim, ne mogu – rekla je Markovićka.

– Ovo je svjesno uništavanje nečijeg života, mog. Ne pričam o sad, pričam o nekada – rekla je Ana.

– On će uvijek imati opravdanje i izgovor i načina ili će naći načina da svali krivicu na tebe za sve. Ali ovo od prije, ne vjerujem šta slušam – rekla je Zorica.

