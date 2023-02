“ZABOLI ME ZA DJECU!” Zvezdan PAO NAJNIŽE ikada – Ana mu spomenula kćerku, pa ga IZBACILA NAPOLJE!

Zadrugari su noćas odgovarali na pitanja koja zanimaju gledaoce, u okviru emisije “Pitanja gledalaca”, a Zvezdan Slavnić je ponovo izazvao haos kada je najstrašnije izvrieđao svoju bivšu nevenčanu suprugu Anu Ćurčić, a onda spomenuo i djecu, piše Srbija Danas.

– Zvezdane, Ana ne može da zamisli život bez tebe, a ti si je lako zaboravio i pravio novi život sa Anđelom…Kako se osjećaš? – glasilo je pitanje.

– Pa ne verujem joj da je tako, sigurno nije bilo lako dok je gledala, ali ovaj prvi dio sigurno nije tačan. Ja Anu neću zaboraviti nikad, ali ja sam izašao iz te veze, tačno je da smo imali planove – počeo je Zvezdan dok se Ana samo nasmijala i nije željela da komentariše.

– On je pokazao i meni i svom djetetu, i mojoj djeci… Nijednog trenutka se nije zapitao kako se ta djeca osjećaju. Je l’ te nije sramota? – pitala je Ana.

– Ja ću to da pričam sa mojim djetetom – odgovorio je Slavnić.

– Ti sa mojom djecom nećeš imati nikada više prilike da pričaš – poručila je Ana, koja je sve vrijeme bila na ivici suza.

– E to je ono što ja pričam, evo baš me zabole – odbrusio je on.

Kako je Slavnić skočio da vrijeđa Anu, i upleo njenu djecu u cijelu priču, a potom bijesno napustio Bijelu kuću, možete vidjeti na snimku ispod teksta:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari