EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ POSVETIO SVOM ĆIRI GOVOR ZA PAMĆENJE: “Mi smo uz njega odsanjali i svoje snove!

Popularni bosanskohercegovački glumac na svečanoj je komemoraciji u Lisinskom održao emotivni govor posvećen Ćiri, s kojim ga je povezivalo prijateljstvo dugo 37 godina i dirnuo sve prisutne.

“Kad bih samo jednu riječ mogao staviti uz znak jednakosti uz Ćiru, stavio bih riječ – antika. Ćiro jednako antika. Riječ koja sadrži i aorist i prezent i futur. Kad govorimo o Ćiri, govorimo o njegovoj sjajnoj karijeri iz prošlosti, govorimo o njemu danas ovdje, u Lisinskom. Kažu da ljudi umiru dva puta, jednom kad odu fizički, a drugi put kad se prestane spominjati njihovo ime. Njegovo ime neće se prestati spominjati do sudnjeg dana. On zaista pripada toj jednoj kategoriji karizmatičnih ličnosti koje su na neki način odredile i naše živote. On je odsanjao svoj san, a mi smo uz njega odsanjali i svoje snove. Ako stvarno žele pronaći neke nove civilizacije i ostvariti kontakt, bilo bi dobro da pošaljemo fonetski zapis njegove rečenice: ‘Sine, da ti Ćiro nešto kaže.’

Na to će se sigurno u svemiru zalijepiti neka civilizacija. Sestri je rekao na telefon: ‘Napravit ću gore najbolji sastav i pobijediti vragove.’ Simbolika, 15. veljače umro je Sokrat, on je na dan svoje smrti rekao: ‘Građani Atene, ja sad idem u smrt, a vi u život. Tko od nas ide boljem, to zna samo Bog.’

Dragi Ćiro, hvala ti što si mi dopustio da ti se približim kao tinejdžer, za sve susrete. Bio sam uz Ćiru desert dana prije nego što će umrijeti. Gospodine Daliću, ja osobno i svi navijači BiH i Hrvatske zahvaljujemo na izjavi koju ste dali nakon utakmice s Argentinom. To rade ljudi koji su davno raskrstili sa svojim egom, hvala puno”, rekao je Emir u svom govoru. prenosi novi

Od trenera svih trenera došli su se oprostiti domaći nogometaši i brojni drugi poznati Hrvati, od kojih neke ne viđamo često u javnosti.

Pjevač Tony Cetinski, bivša misica Anica Kovač, glumac Emir Hadžihafizbegović, dizajnerica Aleksandra Dojčinović, bivša premijerka Jadranka Kosor i poduzetnik Ivica Todorić samo su neka od poznatih lica koja su snimili fotografi.

Među prvima je u Lisinski stigao Ćirin sin i imenjak Miroslav Blažević, a bivši nogometaš Niko Kranjčar na komemoraciju je došao u pratnji svoje majke Elvire.

Posljednji ispraćaj Miroslava Ćire Blaževića održat će se u 14 sati na Mirogoju, a lijes je izložen već od podneva.

Facebook komentari