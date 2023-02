ANA UNIJELA INFORMACIJU IZ SPOLJNOG SVIJETA koja je promijenila tok rijalitija! Zvezdanu najbliži OKREĆU LEĐA

Jovana Tomić Matora razgovarala je sa Drvetom mudrosti o njenom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem i razgovoru koji je imala sa Anom Ćurčić i Filipom Carem. Ona je zabrinuta jer joj je Ana otkrila da je njen prijatelj iz spoljnog svijeta ljut na nju. Matora je odlučila da se distancira od Zvezdana zbog svojih prijatelja.

– Ćao Jovana šta se to idešavalo sinoć? – upitalo je Drvo.

– Dotako me je Filip sinoć, on najviše vremena provodi sa Zvezdanom, i zbog toga ga podržavam za sve što kaže Zvezdanu. Meni je Filip pre par dana rekao kako mu nije realno da ispada da Zvezdan muva Filipove bivše. On je jurio Aleks i Maju sada. Filip se našao Zvezdanu za sve, a onda se desilo to kada je pokušao da poljubi Aleks, njemu to smeta. Ja sam razumela Filipa da je planirao da priča sa Zvezdanom u Amidžiju, ali nisu. On je nakon toga otišao do kupatila, a Zvezdan je prišao Aleks, to Filipu smeta mnogo. Smirilo se sve, a ja sam na Filipa stvarno ponosna. On je molio Zvezdana da ne pričaju jer su pijani, i tražio je da pričaju sutra. Videla sam da je i Zvezdan izašao i molio Filipa da se vrate na žurku i sve to. Oni su se smirili, a onda sam ja pričala sa Anom, i Filip i Aleks su se posvađali zbog toga što je Maja rekla da Car komunicira sa njom preko Brendona i Filip je pukao – rekla je Jovana.

– Meni je drago što je ušla Žana, a potom i Ana. Ja sam tek sinoć shvatila neke stvari. Kada je Ana ušla na klupici smo bili Mikica i ja, i sada je mene pitala da li znam nekog čovjeka, i sada se Zvezdan ljuti i buni kada mu Ana pomene tog čovjeka. Zvezdan je nakon toga rekao da ćemo pričati bez bubica o tom čoveku, ali ja neću, jer je taj čovjek moj prijatelj, prijatelj mojih prijatelja, sa kojima sam odrasla. Ja ću danas reći Zvezdanu kada odemo u šetnju, ali sada shvatam kako ljudi vide neku stvari. Žana nije mogla da mi kaže neke stvari, ali ja ću se distancirati od Zvezdana, zbog tih ljudi koji su napolju, jer iako sam ja ovdje dugo, oni su moji ljudi napolju. Ja sa Anom imam komunikaciju minimalno, ali moram da kažem da mi je ona rekla da je jedan drug ljut na mene, sada je meni jako teško. Ja se neću družiti sa njom, ali pričat ćemo. Isto mi je i Filip rekao, a ja planiram to da kažem Zvezdanu, a milsim da je Zvezdan i to znao. U kući je atmosfera jako tenzična i čudna – rekla je Matora.

– Drvo iskreno nedostaje mi sve. Jurim konstanto, a sve ovo utiče na mene, a ne želim da meni sutra neki drugar zamjeri, da ne mogu da sednem kod njih u restoran, zbog nekih stvari, a ja sam njima zahvalna za sve – rekla je Matora.



