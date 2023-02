Anđeline emocije prema Zvezdanu NISU ISKRENE?! Raskrinkani njeni postupci – Namjerno PONIŽAVALA Anu zbog GODINA?!

Zadrugarima je pušten klip u kojem Ana Ćurčić govori Zorici Marković da je Zvedan Slavnić i dalje deo nje.

Tom prilikom je ustao Slavić da bi prokomentarisao njegov odnos sa bivšom nevjenčanom suprugom.

– Znao sam da je ovakva situacija kod Ane. Optuživala je i ona mene. Meni još uvijek to pitanje: “Što si došla?”, još uvijek zanima i još uvek krojim. Imam viđenje da je sve to moglo bez ovoga, ali što ona kaže da je gledala, mogu i to da razumem. Mislim da bi bilo lakše i bolje – rekao je Zvezdan.

– Ja razumijem šta hoće da ti kaže, ali ne znam kako da ti objasnim. Njemu je nepojmljivo da sam ja ovde – rekla je Ana.

– Zorice, kako ti djeluje ovdje? Priznala ti je da se vodila srcem i da je to do ovde dovelo – rekla je Ivana.

– Nije lako biti, ali sam se odlučila da budem dobar slušalac i želim da je saslušam dokle god ona to bude htela. Teški su trenuci jer je ta žena preiskrena. To sam videla i kod Zvezdana na početku, jer je predstavio kao boginju. Ona je to potvrdila svojim ponašanjem ovde, ali i u razgovorima sa mnom. Bila sam zbunjena, ne znam šta da joj kažem, ali mi je drago da sam mogla koliko toliko da olakšam, da bi to iz nje izašlo. Ona nije imala prilike, reagovao je kako je reagovao, a evo kako sada smireno priča. Ja sam joj jutros rekla kada smo pričali na zidiću, retki su parovi kakva god bila zajednica, da su toliko povezani i da se toliko poznaju i ne pamtim da sam se ikada susrela sa slučajem kakvi su njih dvoje. Neka svako snosi svoje posledice. Ni ona još uvek ne zna, nikad se ne izjašnjava, oscilacije u njenom ponašanju su očekivane. Uspela sam par puta da je nasmejem par puta…Zvezdan je kriv, pa je kriv. Anđela je ta koja je insistirala na zadatku koji su obavili, rekla je da joj nijedan muškarac ovde neće prići. Rekla je da nema šanse da se bilo šta desi, ni da se desi ni dodir ni poljubac. Nakon toga su objavili vezu, Zvezdan odjavio Anu, krenuli su u šta su krenuli. Rekla je da je prva insistirala na se**u, pa je Zvezdan popravio, pa su oboje insistirali – rekla je Zorica.

– Mislio sam da su na klipu Zorica Brunclik i Ana, ali sam shvatio da je Zorica Marković. Nešto što me jako nervira je persiranje Anđelino upućeno ka Ani, jer mislim da nije zvala Zvezdana “čika Zvezdan”. Čika čika, pa malo pika, pika. Kad smo već kod zapažanja, u rudnicima brušenjem brilijanta, dobijamo dijamant. Mislim da svo troje, možemo ih za neke stvari i odbraniti i okriviti. Mislim da je jedina iskrena ljubav sa Anine strane upućena ka Zvezdanu. To je erupcija emocija kada nekoga zaista voliš. Meni je Anđela kada je Mateja bio u pitanju više pokazivala emocije, nego sada – istakao je Car.

– Mislim da nije iskrena kada je rekla da ne želi odnos sa Zvezdanom. Ja sam sigurna da ti nisi završila sa Zvezdanom, možda je grešim, ali imam pravo da iznesem svoje mišljenje – rekla je Žana.

– Ti si čula ono što si htela da čuješ, ali videćemo – rekla je Marija.

– Kao što je Marija rekla, mislim da je objektivna, rekla sam da neću reći nikad, jer za sve što sam rekla nikad, sve mi se to desilo. Naravno da neću reći nikad, ali sam apsolutno završila kada je reč o komunikaciji sa njim – rekla je Anđela, piše Srbija Danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari