KAKVO PONIŽENJE… Zvezdan PREKLINJAO Anu da imaju odnose, pogledajte NJENU reakciju!

Zvezdan Slavnić noćas je imao šokantan momenat, kada je na sve načine pokušavao da bude intiman sa bivšom nevenčano partnerkom Anom Ćurčić.

Nakon što se skinuo u veš, on je legao kraj nje, i molio je da imaju odnose.

– Podigni ruke gore da se vide – rekla je Ana, pa mu poručila da se smiri.

Slavnić je nastavio da ljubi Anu i na sve načine se trudio da dobije ono što je naumio, ali mu to nije polazilo za rukom.

– Jesi li ti obolio? – upitala je Ana i ustala iz kreveta.

– Nikad i nisam bio normalna, šta fali da me uhvatiš za pe*is – rekao je Zvezdan.

– Prekini, ne nerviraj me. Ti sigurno nisi zagore, ruke k sebi. Možeš da me zagrliš i to je to – rekla je Ana.

– Moram ja da probam polako – rekao je Zvezdan.

– Kakve su ti to vaćaroške fore, to možeš sa onim tvojima – upitala je Ana.

– Nemoj mi to sada. Ti mene kada si uhvatila za du*e – dodao je Zvezdan.

– Ne laži – rekala je Ana.

– Nemam ja ni krevet, ni kuću, ni djecu, ajde večeras da se izje*emo – rekao je Zvezdan.

– Sam si birao. Jesi ti normalan, na televiziji smo! – upitala je Ana.

– Dobro vodit ćemo ljubav, ajde lezi, boli me, morat ću da pi*kim uskoro- rekao je Zvezdan.

– Možeš večeras samo da me zagrliš i to je to – rekla je Ana, pieš srbija danas.

