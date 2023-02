TOTALNO RASKRINKAVANJE! Zvezdan se zakleo u dijete da Anđela laže šta je radio sa Aleks ispod pokrivača

Tješiš Anu, a cijelu noć se na žurki grliš sa Zvezdanom. Da li si realna?

Nije bilo cijelu noć, već pred kraj. Pričali smo o njima dvoma i poslije mi je rekao da odem kod nje i pričam sa njom o tome, pa sam s evraila kod njega, pa kod nje – rekla je Miljana, piše e-turneja.

Gledalac misli da si dupljak. Sam Zvezdan je pričao da ste se dodirivali nogom – rekao je Darko.

Rekao bih, ali juče nije bilo u tom fazonu. Dotakli smo se nekih tema, meni je bilo teško i priajteljski me je zagrlila – rekla je Miljana.

Rečeno je ovdje, on je rekao da si u njega zaljubljena – rekao je Mića.

Jutros mi je rekao da to nikad nije rekao. Ana mi je rekla da je bezazleno i ja se pravdam njoj ako treba – rekla je Miljana.

Zvzedan je meni za svaku djevojku i flertove pričao prije mene. Za Miljanu mi je rekao da ga je jednom uhvatila jače za ruku kad su igrali, on joj je rekao da ne može tako sa njim jer ima ženu kod kuće. Ne gledaj me tako, to si mi pričao kao i mnoge stvari – rekla je Anđela, a svi su se smijali.

Zvezdan najviše mrzi cinkaroše. Cinkaro – rekla je Ana.

Jeste ona mene povukla za ruku – rekao je Zvezdan.

E nećeš sad da pričaš drugačije, pričaćemo tek šta si mi pričao. Nisi dovoljno jak muškarac da priznaš svoja djela i riječi kao ja. Filipe da li znaš da su se u izolaciji mazili ispod pokrivača, držali za ruke, kunem se da mi je to rekao – rekla je Anđela.

Ne, je l’ to istina – šokirao se Car.

Istinu pričam, a on mi je rekao da me ne bi sačekali klipovi – rekla je Anđela.

Mazili se nismo – rekla je Aleks.

Uhvatili smo se za ruke, a mazili nismo – rekao je Zvezdan.

