NIJE KRIVAC ANA – za raskid Zvezdana i Anđele je kriva druga zadrugarka: Tek sada otkriveno

Jovana Tomić Matora za vreme reklama nastavila je da bijesni zbog priča zadrugara da je ona razdvojila Anđelu Đuričić i Zvezdana Slavnića.

– Bez obzira na to što ja nju znam duže, moje i tvoje drugarstvo je drugačije. Ja neću nikoga da vijam, jer ispada ono što ispada – rekla je Matora.

– Ja ti nisam sve pričao, da se ti ne bi nervirala – rekao je Zvezdan.

– Odmah da ti kažem. Djela i riječi mu se kose. Siguran si da će ti Ana biti tu. Ne sjediš na dvije stolice, već emotivno manipulišeš. Ovoj jednoj pričaš jednu priču. Ono sa Majom je čist flert – rekla je Tomićeva.

– Pa šta i da jeste? Ana se složila. Meni je on sinoć bio do ja*a, vjerovatno ono njegovo, Ana se složila. Je l’ ti misliš da on može da presječe sa Anđelom, a da izrazi želju da hoće da bude sa Anom? Jedina osoba koja to dokazuje je Ana – rekao je Ivan.

– Ja mislim da ga ovdje vozi rijaliti i da će samo da ide na dno. Poslije će da bude kasno – rekla je Matora.

– Neko ko je na dnu ne može više od toga – dobacila je Anđela, piše Srbija danas.

