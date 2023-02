“ON NIJE MOJ ČOVJEK!” Anđela ZGROŽENA Zvezdanovim postupcima – otkrila TAJNE koje joj je pričao o Ani

– Sada sam dobro, ali kod mene to varira. Meni je u glavi samo Zvezdan, ne znam ni sama šta da radim. Meni je jako teško i borim se. Kada ga vidim nije mi lako. Njegovo ponašanje je užasno bilo sinoć, ja to njegovo ponašanje ne mogu. Ponaša se kao stariji Filip Car, to nije čovek u kojeg sam se zaljubila, a onda ono njegovo da traži piće, kao Car. Ono ležanje po krevetima, maženje sa drugim devojkama, to nije Zvezdan. Ja nisam videla da on toliko pije – govorila je Anđela.

– On kao da preživljava drugu mladost. Meni ovde ništa nije jasno, nama se svima život promenio, i Zvezdanu i Ani i meni. Nije ovo neka vezica, ima tu svega, ali ovo ponašnje njegovo je veoma degutantno – dodala je ona.

– Kako ga ti vidiš? – upitalo je Drvo.

– On meni otvara oči sa njegovim ponašanjem. Moram da kažem da ja živim u bajci, ali mi on to remeti. Ja sada ne znam da definišem svoja osećanja. Mnogo toga se desilo u prethodnih deset dana, a ja sada moram da gledam sebe kao što i on radi. Dosta sam ja gledala njega, ali sada neću da dozvolim – rekla je Anđela.

– Šta misliš o Ani? – upitalo je Drvo.

– Ona je povređena sa njegove strane, a ona krivca traži u meni. Ne bi se ovo sve desilo da ja nisam razgovarala sa njim na taj način. Ja sam se njemu desila, ali to nije do mene, on treba da se pravda njoj, a ne ja. Ona stalno kod mene traži opradanje, ona traži krivca kod mene. Razumem je povređena je, možda je to i sujeta. Ceo njihov odnos i naš zavisi samo od njega, ali ako se bude ovako ponašao biće kraj za obe – rekla je Anđela, pa dodala.

– Da li ću se boriti za njega, pa ja ću gledati sebe. Jeste on probudio nešto u meni i to baš. On je mene hteo da veri za Novu godinu kod tebe, ali ako on bude ovakav, ja stavljam tačku, ja sam ozbiljna devojka, da sam htela švalere bila bi sa Filipom Carem, meni deluje da on proživljavan drugu mladost – rekla je Đuričićeva, piše Srbija danas.

