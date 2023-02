“ODVALIO JOJ JE ŠAMARČINU, BILA JE JEDVA PUNOLJETNA!” Otkriveno Zvezdanovo pravo lice – Prevario je za ogromne PARE

Ana Ćurčić saznala je da joj je suprug Zvezdan Slavnić bio neveran i pre nego što se u “Zadruzi” spetljao sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić.

Anina kuma Milena Kačavenda ispričala je u kakav je problem uvalio jedva punoletnu radnicu kladionice, u koju je krišom redovno odlazio.Ona je jutros, u jednoj emisiji potvrdila da je Slavnić bio neveran, a da su ona i Ana sve to saznale nedugo nakon njegovog ulaska u rijaliti.

– Zvezdan jeste varao Anu. Kada je ušao dušebrižnici su krenuli da se oglašavaju, ima tu argumentovanih stvari zaista. Ana je pričala o tome, to je tačno. Čak smo Ana i ja išle u tu kockarnicu – počinje priču Milena.Prema njenoj priči, dvadesetjednogodišnja radnica kladionice bila je izmanipulisana od strane Zvezdana, koji je uspeo da je ubedi da mu u slot aparat unese čak 700.000 dinara, budući da je jedino ona kao radnik imala odgovarajući ključ.

– Zamislite tog manipulatora! On ide u kockarnicu i kocka se. Mi to ne znamo, a toliko ima pikanterija, volela bih da se raščivija sve, da bih mogla da pričam. On kocka, na 30 metara od mesta gde živi. Devojka koja radi unutra za platu, on je nju prevrnuo da je devojka njemu ukucala 700.000 dinara na aparate. To je prokockao i otišao. Devojka je 700.000 dinara kladionici vraćala, čak je dobila ćušku, šamarčinu od njega, pošto je Ana našla tu devojku, otišla da razgovara sa njom, da vidi šta se dešava, šta se radi. Devojka u bezizlaznoj situaciji, ima 21 godinu, tek postala punoletna i počela da radi… – do detalja je ispričala Milena.On je njoj prodavao priču neku o emotivnoj vezi, piju piće, on tu sedi, ona tu radi… Ti si devojku izmanipulisao! Onda Zvezdan kleči, plače, kune se da ništa neće više uraditi. Taj novac je na kraju vratila Ana – rekla je njihova kuma.

