OTKRILA ŠTA JOJ JE PRIZNAO U ŠTEKU! Anđela progovorila o TAJNIM RAZGOVORIMA sa Zvezdanom, pa stala u Aninu odbranu

Marko Đedović je ušao na imanje kako bi sa zadrugarima razgovarao o najaktuelnijim temama u Bijeloj kući. Ugostio je Anđelu Đuričić u Šiša baru i sa njom je razgovarao njenom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem.

– Nije meni tu Ana problem, nemam ja sa njom problem, meni je Zvezdan problem. Teško mi je što ga srećem i što ga gledam. Teško mi je što moram stalno da ga gledam, slušam i teško se nosim s tim. Boli me to što smo o čemu pričali nema ništa od toga. Sve ono što je Zvezdan, toga nema – rekla je Anđela.

– Kakav je vaš trenutni odnos? – pitao je voditelj.

– Ja sam mu rekla da nemamo komunikaciju, da ne želim, da ako mu nešto treba da se obrati Ani Spasojević. Sama sam sebi kontradiktorna. Ja sam stvarno sa njim prekinula komunikaciju, da bi on odmah počeo da radi stvari koje do tada nije radio. Odmah poslije toga je počeo sa Majom da se dobacuje, sjedne jedna, druga, treća. Rekla sam mu da on spava u tom krevetu, samo ga molim da je u njemu samo on, on je danas u našem krevetu okupio harem žena. Ja to ne mogu da tolerišem, to je strašno. Koliko god je ovo sada žalosno, drago mi je što sam komunicirala sa njim, a opet mi je i žao. Ja ne znam u šta da vjerujem. Da li u one priče u koje mi je pričao prije veze, u toku, poslije veze, pekjuče ili ovo što vidim danas – rekla je Anđela.

– Šta ti je pričao ispod jorgana? – pitao je voditelj.

– Meni je neprijatno da iznesem stvari koje je meni pričao. To su neke njegove privatne stvari… Pričali smo kada je bilo ono sa Aleksandrom, on je meni tada priznao da je varao ženu. Pitala sam ga je l’ to radio ranije, priznao mi je, ja sam naravno ćutala. Čak mislim da mi je rekao da ona to nije znala i da mu je svaki put bilo žao kada se vrati kući, da je takav i da nije mogao to da kontroliše. Rekao mi je sa Aleksandrom da mu je bio ćef jer zna da može i da bi se meni vratio svakako. Rekao mi je: “Znao sam da ćeš ovo meni da oprostiš, a da nisi, ja bih se trudio da uspemo. A ako ne uspemo ovde, trudiću se oko tebe napolju”. Bilo je razgovora pre toga, glupo mi je da kažem, ali su to stvari koje su me vezale za njega. Negde mi je priznao da prošle godine kada me je gledao da je priželjkivao da ima devojku kao što sam ja…Meni je iznenađeno rekao: “Nisam očekivao da ćeš da uđeš”, ali kad me je video, da će da se trudi na svaki mogući način da budem njegova. Mi smo bez dodira komunicirali jedno s drugim. Rekao mi je da me je pikirao da ću da budem njegova, tokom “Zadruge 5” i rekao mi je pre par noći ispod pokrivača, tad smo nešto pričali, on zna da sam ja za ozbiljno, tako da, ne znam šta da ti kažem. On je smislio da me veri, hteo je da me oženi u svih tih mesec dana i onda dolazimo u fazu, videlo se da sam ja želela da budem trudna, a pričao je da sam ga molila. Ma kakvi, to su priče, sramota me je bilo dok je pričao. Želi da ublaži Ani, na neki način, bol da tako kažem – rekla je Đuričićeva.

– Da li bi ti poslije svega što se dešava i dalje, negdje njemu rodila sina? – pitao je voditelj.

– (smijeh). Ti znaš odgovor – smejala se Anđela.

– Šta on sada radi sa Anom, šta se dešava tu? – pitao je Marko.

– Ja ne znam odgovor. Ja sam mu rekla da spusti loptu sa njom, ajde mi smo žene, malo sujeta, ali kao njegov partner sam mu rekla. Meni je katastrofa kad sam čula šta je on ono jutro uradio. Poslije svega nije zaslužila da povisi ton na nju, a ne da joj ne daješ da spava. Ja znam da on nju voli kao osobu, prijatelja i da će je zauvek voleti, ali on mora da se stavi u njenu poziciju. On ne zna šta hoće, ali mislim da je bio iskren kada je rekao da je voli kao ženu, prijatelja i kada je rekao: “Držala si me iz navike”. To je on meni pričao ispod jorgana, spomenuo mi je više puta da je to bila samo navika i ne znam. Ne bih da pričam o njihovom braku, ali mi je bilo čudno kad sam to čula, tako mi je rekao. Sad se trudi da je manje povrijedi, a napravit će joj mnogo gore od toga, pa i meni – dodala je Anđela.

– Šta misliš, šta je njen razlog dolaska? – pitao je voditelj.

– Razlog njenog dolaska, mislim da se ona bori sa sobom i svojim osjećanjima prema Zvezdanu. Jasno je kao dan da ona njega voli kao Boga… Nije mi rekao sa kim je varao, nisam ni pitala, sve je to bilo na noć – rekla je Anđela, piše srbija danas.

