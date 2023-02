ZAGRLILI SE I ZAPLAKALI ZAJEDNO! Zvezdan shvatio da je IZGUBIO Anu, pa zajecao: “Mučiš me, kidam se!”

Zvezdan Slavnić noćas je ušao u crveno, pa je lomio sve pred sobom na imanju. Ana Ćurčić mu je potom prišla kako bi ga smirila, a onda su zajedno plakali dok su pričali o njihovom odnosu.

– Ti nisi mogla dva sata da se ne pomirimo napolju. Ti tražiš od mene da ovdje budem normalan. Ti ženo nisi normalna. Ne mogu da se smirim, ako si takva. Ne znam šta radim. Ti mene ne bi pustila dva dana da ja odmorim bez tebe. Ja sam uradio šta sam uradio, ali to ne mijenja moj osjećaj sa tobom. Zaj*bao sam i uradio sam nešto glupo, ali nije se promijenilo moje i tvoje ponašanje. Ti mene jedan dan ne bi pustila da odem negdje bez tebe. Nisi razmišljala, mislila si da će da me boli k*rac (što si ušla). Ne može da me boli ku*ac za tebe. Meni je žao ovog djeteta (Anđela) što plače, a kamoli tebe. Ti si polupana, a ja gledam sve to i kidam se. Daj mi samo neki odgovor Ana. Znam da me lažeš. Izgovaraš mi gnusne stvari, za koje ne smijem ni da pitam da li su istina. Ne mogu da vjerujem šta si ti meni sve izgovorila. Mučiš me. Šta treba da radim? Ono što nikad nisi dala, sad me praviš takvim. Ako je to poenta, onda mi kaži. Što mi to radiš? Šta je poenta? Nisam dobro, objasni mi. Šta ćemo sada? – upitao je Zvezdan kroz suze.

– Da vidiš moju bol. Da shvatiš šta si izgubio zbog koga i zbog čega – dodala je Ana kroz suze.

– Izgubio sam te. Nema tu zbog čega i koga. Da je zbog najljepše žene, ne vrijedi ništa kad sam izgubio tebe – istakao nje Zvezdan.

– Uništio si me – rekla je Ana, piše Srbija danas.

– Kako mogu da te uništim, kada nešto ne želim? – upitao je Zvezdan.

– Nisi razmišljao o meni – kazala je Ana.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari