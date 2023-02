“NIJE ZDRAVO U TIM GODINAMA” – Ana užasnuta PSIHIČKIM STANJEM Zvezdana: Krivi ZATVOR, progovorila o UŽASIMA

Ana Ćurčić i Zorica Marković razgovarale su o Zvezdanu Slavniću u toaletu hotela “Zadruga”.

– Znaš koji je on čovjek? On je željan pažnje i ljubavi jer je nije imao kroz život. Njega je majka bezuslovno voljela, dopuštala i sve je tako bilo, ali on je neko ko voli da ga ušuškaš, a nije ni zdravo u tim godinama, on voli da brineš o njemu – govorila je Ana.

– Zato ga je ona privukla – rekla je Zorica.

– On nije srećan kad mu ona skuha čaj, jer to nije čaj ljubavi. Jako iz njega izvlači i potpaljuje njegove loše strane. Ja sam sinoć ćutala sve vrijeme, imala sam da ubacim šta sam imala, ona bi letjela oko njega i dovela ga do tačke pucanja jer tad ne misli na njega, nego na sebe. Da li je on zaslužio da budem čovjek prema njemu? Jeste. Meni kad je bilo teško on je sjedio i slušao osam sati mog plakanja i davao mi savjete, to je moj drug. On da se vrati ti bi ga voljela najviše na svijetu – nastavila je Ćurčićeva.

– Ajde da radimo zajedno na tome – dodala je pjevačica.

– On je biće puno ljubavi. Ti zatvori, mnogo je propatio, postao je emotivno hendikepiran, a pun je ljubavi. Ja ne mogu da kažem da sam zadnjih godinu i po dana pružala tako kako je on htio, ali ne jer ga nisam voljela, nego sam imala tonu drugih problema. Osjetio se jako zapostavljeno – dodala je Ana.

– Njemu je prijalo, pa je počeo da osjeća to što mu je nedostajalo i zbog toga je napravio grešku, može li tako? – pitala je Zorica.

– U principu da, ali imao je prevelika očekivanja. Ja moram da priznam da jesam kupovala mir, njegove nervoze, bio je jako nesrećan, nije imao para, sve to jednog muškarca dovede u situaciju da se loše osjeća. On je htio i za 400 evra da bude vozač, a ja mu to nisam dozvolila jer to ne bi tješilo našu situaciju, išao je po prepurici i nisam željela da iz toga zalupi d*petom vrata jer mislim da bi bilo kratkoročno. Bilo mi je lakše da bude tu, dok se ne desi nešto drugo. On je ovdje polupan, totalno. On ne treba da pokazuje silu da bi bio mangup, on je mangup samo kad kaže, na način koji treba – nastavila je Ana, piše Srbija Danas.

