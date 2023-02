“KAKO JE MENSUR? KAKO JE CAR, GUTAČICE?” Zorica Marković se obrušila na Anđelu! Brutalna svađa, pljušte psovke

Tokom emisije “Pitanja novinara” došlo je do žestoke svađe između Anđele Đuričić i Zorice Marković, a pjevačica joj je prebacila sva imena sa kojima je bila povezivana.

– Uvijek će vas boljeti Zvezdan Slavnić jer je moj izbor, ja sam čista, a on je moj izbor i moja ljubav. To je moja ljubav, a ja sam čista – Vikala je Anđela.

– Bili smo u kafani, a poslije smo se rastali – rekao je Car.

– Vas sve boli jer nisam ni sa kim bila, sva vas bolim. Jedina greška je ona koju sam sama izabrala i koju volim. – nastavila je Anđela.

– Ja je nisam je*ao svega mi – dodao je Car.

– Ja sam čista kao suza za Zvezdana Slavnića, to što ste vi radili tako to je do vas – vikala je Anđela i dalje.

– Kako je*e Mensur, kako je*e Car gutačice spe*me – upiitala je Zorica.

– Vi mene hoćete da pravite takvom, a vi koji imate prljavu prošlost, odvratni ste, vi mene hoćete da ukaljate, vi sa vašom jadnom prošlosti – vikala je Anđela.

– Ja sam i na podjeli budžeta rekla da ju je je*ao Mensur – dodala je Zorica, piše Srbija danas.

