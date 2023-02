KIJA KOCKAR POTVRDILA! Ana je kontaktirala čuvenu Vanju kako bi OBEZBJEDILA POBJEDU u “Zadruzi 6” – RASKRINKANA

Nedavno kako je Kurir saznao doskorašnja supruga Zvezdana Slavnića Ana Ćurčić prije ulaska u Zadrugu javila se Vanji, prijateljici Kije Kockar, kako bi joj radila PR i pomogla u pobjedi u rijalitiju.

Kija Kockar prokomentarisala je goruću temu šeste sezone “Zadruge” i potvrdila da je Vanja dobila poruku, ali i poziv od Ane.



– To iskače svugde, niko ne može da kaže da ne zna nešto o tome. Da pratim, ne pratim, ali sam upoznata sa nekim stvarima, jesam. Možda čak upoznatija sa nekim sporednim stvarima nego što je bilo ko. Ja ne bih komentarisala sve to. Rečeno je da je Ana Ćurčić uzela mog PR. Prvo ja nikada u životu nisam imala PR, drugo to je moja drugarica Vanja kojoj sam tada dala telefon. Tada nisu postojale ni fan stranice, ona je to u nekom ludilu uradila. Hvala joj puno što me je podržala kao drugaricu – rekla je Kija i dodala:

– Međutim, jeste tačno da je Vanja dobila poruku od Ane. Neću otkrivati ko je dao broj, imam sve skrinšotove, ali jeste tačno da je dobila poruku. Mada Vanja, uz moje savjete, nikako nije ušla u tu priču. Inače, Vanja je prvo dobila poruku od Ane da se čuju, gdje joj je ona pozivom sve objasnila.

Voditelja je ipak interesovalo kako ona kao gledaoc gleda na cijelu tu situaciju.

– Ne mogu da gledam kao gledalac jer sam upućena sa svim što je i Vanja bila upućena i šta je predloženo. Prošlo je toliko godina i svake godine me pitaju za te teme. Ja nisam dežurna budala da pričam ko papagaj. Svi znaju moje mišljenje i na kojoj strani bi bila, ali ja neću da komentarišem – istakla je Kija.

Facebook komentari