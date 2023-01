NOVI ŠOK! Ana konačno otkrila zašto se Zvezdan i ona NISU VJENČALI – postojao OZBILJAN PROBLEM za brak

Tokom “Porodičnog sastanka” izbio je pravi Haos, dok su zadrugari riješavali probleme koji remete odnose u kući.

– Boli me ku*ac, ovdje vi jedva čekate da se nešto desi – rekao je Janjuš.

– Ne gurajte mene – rekao je Mića.

– Bogom ti se kunem, jedva čekaš da se desi – rekao je Janjuš.

– Čekate i vodite se time i na tome vam se svodi učešće – rekao je Car.

– Ti si Mićo rekao da pustim da se priča razvije i da čucam knjigu, onda kad su bile sudbinske lisice. Pričao si da je to dobra priča, da se nekome uništi život zbog priče – rekao je Neca.

– Kući, m*š kući – rekao je Mića.

– Gdje su ti moralna načela da me spriječiš – rekao je Car.

– Ovaj čovjek je upropastio život Milice Kemez jer se zaljubio u njenog dečka. Milicu zvao majkom, a u tatu se zaljubio. Sa mnom ne možete, argumente samo vadim – rekao je Mića.

– Kad je Zvezdan ustao da saopšti da je osetio čarobnu emociju, pre toga se dešavalo nešto dok smo mi još bili zajedno. Ona jeste ljubavnica i on jeste preljubnik. Ja tvrdim da moj i Zvezdanov odnos i povezanost je toliko jaka da jedan brak sa sto papira nema to što imamo mi. Da li smo htjeli da se vjenčamo, jesmo sto puta, ali meni je to toliko zanemarljiva stvar. Htjeli smo to prije Zadruge da uradimo i opet ništa, nebitno sad što. Mene apsolutno ne zanima da li imam ili nemam papir, on je bio moj muž, bio moje sve, moj život – rekla je Ana, piše Srbija danas.

– Ne sumnjam u vašu emociju uopšte, samo baratam terminima – rekao je Mića.

– Papir nema veze, a i vidjet ćeta da dok sam ovdje kroz nas dvoje šta smo mi bili. To će vama biti rijetkost jer mi nismo bili samo muško ženski odnos.

– Možda želi Anđela da mi postavi neko pitnaje – rekla je Ana.

– Nemam komentar, ne zanima me ova tema i odmaram misli – rekla je Anđela.

