“SRAM TE BILO! DOŠLA SI DA ME OTJERAŠ U ZATVOR!” Zvezdan do DETALJA ispričao Anđeli HAOS sa Anom

Anđela Đuričić se danas povjerila Zvezdanu Slavniću da se jako loše osjeća u ovoj novonastaloj situaciji od kako je njegova nevjenčana supruga, Ana Ćurčić, ubačena u Zadrugu, piše Srbija Danas.

Anđela je priznala da je jako tužna, kao i to da joj je čudno što se Ana druži sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom je Zvezdan prevario.

– Pitala me je šta se dešava – počela je Anđela.

– Ona kao ne vidi šta ti se dešava! – dodao je Zvezdan.

– Pričala sam joj svoju verziju priče! Da mi je bilo teško! Da mi je bio pakao! Rekla sam joj da sam mnogo tužna. I da nikako ne mogu da budem srećna trudim se ali nezadovoljna sam! Rekla mi je da je sve to normalno da sam ja mlada i neiskusna. Da si ti namazaniji, da ja ne znam šta me je snašlo! Ulazim u nešto što je za mene katastrofa! Da sam u nebranom grožđu! Objašnjavam joj da je htio da me prevari sa jednom ženom, pa je onda došla njegova žena i onda njih dvije postaju BFF! – pričala je Anđela.

– Ma nije tako! – smirivao ju je Zvezdan.

– Čekaj nisi bio tamo pa ne znaš! Osjećam se loše. Pričala sma joj da ne mogu da spavam! Previše stresa! Pod nenormalnim sam stresom! Ja znam da je neko došao ovdje zbog para jer zna šta će sve ovo da mu donese! I nekome je ovo sprdnja ali meni nije! Stalno mi se plače!- nervozno je dodala Anđela.

– I trebaš da plačeš! Šta je tu loše! Ili će sve biti normalno ili će ekplodirati kao bomba!- tješio je Zvezdan.

– Šta ste juče pričali o vašem braku?! Svi govore o tome a ja ne znam – pitala ga je Anđela.

– Ja sam ti to ranije ispričao sve. Ja sam zalupio vrata jednom, drugi put. Ona je izašla napolje na glavna,ja sam i ta vrata lupio! Ona je otišla do kamere i zvala obezbjeđenje. E tada sam flipnuo! Izvrijeđao je i rekao joj svašta! Rekao sam joj sram te bilo došla si da me otjeraš u zatvor! Ona meni foliraš ovde ljude 5 mjeseci! A ti pokazuješ ko si da mi se desi nešto da završim u bolnici. Ušli smo u kuću, ona je otišla. Opet se vratila pa sam joj rekao da nastavimo a ja njoj ti si kao kul popila si ljekiće. Nisam htio da ulazim duboko u razgovor bili smo više drugovi ali i svađali smo se, mislim na ranije. Jel se sjećaš šta smo se sve dogovorili prije ulaska, rekao sam joj da me podsjeti jer se više ne sjećam ni ja. Ja sam za tebe Jung rekla mi je. Kao ja sam za tebe verbalna osoba ti ne znaš ni da pričaš! Vidim da hoće da izbaci cijeli prljav veš! Jer ja ću da onda pričam da vidim šta ću! A onda kad sam lupio ona je rekla e ovako je 15 godina! Ona sada treba da kaže nešto za mene pa ja za nju! Ja to neću! Ako krene baš ono sutra ja neću da dam nijedan komentar! Sve zavisi kako će da bude da li će da spusti loptu ili će da priča kako je ona propatila! Ja nijednu ružnu riječ za nju nisam rekao naprotiv sve u superlativu! Znali su to neki naši prijatelji ali sada da iznosiš na nacionalnoj televiziji! Mogla si napolju ali ne došla si ovde! Ja dva puta zamalo da padnem u nesvijest! Onda mi spominješ dijete a ti dolaziš direktno i govoriš mi nešto i za moje dijete! Onda ću ja lijepo da izađem i da popričam jer mi to nije poenta! Ona se pravi da je žrtva! Prvo psuješ onda igraš, đuskaš! Nije lijepo što sam to uradio, ali mogla si da promeniš kanal! Ne mogu da je gledam kao prijatelja nego kao neprijatelja! Figuratuvno rečeno! Možda djeluje da sam ja prenaglio ali neka bude kako bude! Ti hoćeš da napraviš da je strašno šta sam ti uradio a hoćeš i da budeš Zadrugar! Hoćeš i da me provociraš! Dvesta puta mi je spomenula da sam lud, da imam 46 godina, da idem go i kao šta to radim! A ti si kul nagutala si se tableticama i kao kul si! Ja sam juče uzeo i vodu pa polio i Miljanu! Pričam dva sata i ona se umiješa i kao meni fejk sve to, a ona pijana.

– Što si to uradio?! Da li si ti svjestan da za polivanje budeš kažnjen! Kada bih ja svakoga polivala vodom gdje bih ja bila – bijesno je rekla Anđela.

– Ja ti pričam da ti nisi ja. Ja sa živcima nisam ok! I u tom trenutku je to bilo to! Ali nije to poenta priče, nego je poenta u Ani da ona vidi da to može da se desi i njoj. Da neki muškarac nešto kaže i da ja odem u zatvor na 5 godina. Sve u svemu ja se gasim i to je to! Neću ni na šta da odgovaram – pravdao se Zvezdan.

– To ti je pametno! – dodala je Anđela.

– Imate sada nju pa nju pitajte,jer je ona ispravna! Došla je ovdje na konto mene! Shvatit ću da je povrijeđena ,što i jeste i to je to. – nastavio je Zvezdan.

