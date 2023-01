“POKRILA SAM OČI I MOLILA SE DA JOJ NE ODVALI GLAVU!” Oglasila se Anina drugarica, pa Zvezdana nazvala NASILNIKOM

Kad su je vidjeli na kapiji, zadrugari su se sledili, a ponajviše Zvezdan i Anđela. Od tog trenutka Slavnić ne prestaje da pravi haos u Bijeloj kući, a tim povodom se oglasila i Anina drugarica Milena.

– Ana je izgrmjela, ispunila je više nego sva moja očekivanja s obzirom na to da je pet mjeseci otpatila šmekerski, muški. Mislim da će ga samljeti i da je to apsolutno zaslužio nakon svega što joj je uradio. Ana je vrlo riječita, elokventna i školovana žena, ponosna sam. Plašila se da je emocije ne preplave kad ga vidi, kad ga sretne i pogleda u oči, ali vidjela sam bijes, ono što sam od nje i očekivala. Ovo što vi gledate nije Zvezdan Slavnić, tek ćete vidjeti ko je on. On je potpuno druga ličnost, vrlo nasilan i to polako kreće da se pokazuje. – rekla je ona, pa otkrila da li je Zvezdan ikada bio nasilan prema Ani:

– Tu ćemo sačekati Anu, tu ima mnogo pikanterija kad je gospodin Slavnić u pitanju, kao i njegov otac. On je od mene zaslužio šamarčinu preko usta. Sve zatvorske posjete sam sa njom u Švajcarskoj prošla, bilo je tu svašta među njima, ali ste i sami vidjeli da je nasilan. Ja sam se bojala da dok je hodao onako nervozno oko stola za kojim je sama sjedila, Bože ja sam samo pokrila oči i molila se da joj ne odvali volej u glavu. On je svjestan da ćemo ga mi samljeti, piše Pink.rs.

Facebook komentari